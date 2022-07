Quando l'uomo è una bestia, salviamo Persefone • Terzo Binario News

MI HANNO ROTTO IL CRANIO CON UN MATTONE…Vagavo da giorni in quella zona di campagna, aspettando che il mio umano tornasse a prendermi.

Ho aspettato sotto la pioggia battente, sotto il sole cocente, ma lui non tornava

Scodinzolavo felice ogni volta che sentivo il rumore di una macchina, non desideravo altro che tornare a casa con lui, gli avevo già perdonato tutto

Ma lui non tornava… Non sapevo ancora che non sarebbe mai più tornato…

C’erano delle persone, lì vicino, e speravo potessero dividere un po’ del loro cibo con me,Avevo davvero tanta fame…

Mi sono avvicinata per prendere un tozzo di pane, ma un uomo si è alzato di scatto dalla sedia e io mi sono acquattata per terra.

Non capivo perchè mi urlasse di andarmene, ma io ero pietrificata dalla paura e non riuscivo a muovermi. Poi ha preso in mano un mattone e si è avventato su di me

Ho guaito forte al primo colpo, cercando di nascondermi sotto il tavolo e di farmi piccola piccola, così che non mi trovasse, ma non deve aver funzionato un gran chè… ce ne sono stati altri, di colpi, perchè le zie mi hanno ritrovata in mezzo a una pozza di sangue.

SONO RIMASTA SFIGURATA, Ho perso per sempre l’uso di un occhietto, e so di non essere più bella , ma potreste far finta che lo sia e darmi lo stesso un po’ del vostro amore?

Lei è Persefone, e ha tanta fame d’amore, proprio come la dea dalla quale prende il nome. A discapito dell’apparenza, che nel suo caso vi assicuro che inganna, è un’ eterna bambina bisognosa di affetto e protezione. È sempre in cerca di una mano amica che le regali una carezza o una sessione di grattini sul pancino. Ama gli esseri umani, nonostante il male che le hanno fatto e nonostante ne abbia tutti i motivi, non ha mai perso la fiducia in noi.

Quindi vi prego, DIMOSTRIAMOLE CHE SIAMO DEGNI DELLA SUA FIDUCIA.

PERSEFONE, 1 anno circa, MIX LABRADOR, vaccinata e STERILIZZATA

Al momento si trova IN UN BOX DI POCHI METRI QUADRI in provincia di PESCARA, ma per buona adozione vi raggiunge in tutto il centro nord tramite staffetta!

Per maggiori informazioni chiamami al 3894977982.

NO GATTI, SI ALTRI CANI.