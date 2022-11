Quali sono le nazioni che hanno il tasso di inflazione più alto • Terzo Binario News

È uno dei temi più delicati e discussi degli ultimi mesi in tutta l’Eurozona. Stiamo facendo riferimento all’andamento dell’inflazione, che rappresenta una delle più importanti sfide che devono affrontare le banche centrali ed è senz’altro un bel rebus anche per tutti coloro che investono su portali come easymarkets .

Ad esempio, entro i nostri confini, il tasso di inflazione è arrivato a toccare quota 8.9% nel mese di settembre, stando a quanto è stato riportato dall’Istat. Un incremento che ha coinvolto i prezzi dei beni alimentari su base annua che si aggira intorno al 10.9%. Per chi non lo sapesse, si tratta di numeri che non si vedono da qualcosa come quarant’anni.

Bisogna, infatti, tornare addirittura al mese di agosto del 1983 per ritrovare una simile variazione in aumento del livello dei prezzi . Di sicuro, però, va detto che l’Italia non è l’unico Paese che si ritrova in questa delicata e preoccupante situazione. Anzi, ci sono anche altre nazioni che devono affrontare un tasso di inflazione piuttosto galoppante.

I dati che sono stati diffusi dall’Eurostat parlano chiaro, ovvero che il tasso di inflazione annuo nella zona euro è arrivato al 9.9% a settembre, con un aumento dello 0.8% in confronto al precedente mese di agosto. Solamente dodici mesi fa, non può certo lasciare indifferenti che il tasso si aggirava intorno al 3.4%.

I Paesi dell’Est sono in alto in classifica

In questa particolare graduatoria legata al tasso di inflazione annuo nell’Eurozona, ci sono alcune indagini che riguardano il mese di settembre. Ebbene, ai primi posti di questa particolare classifica ci sono tantissime nazioni dell’Est Europa. Ad esempio, davanti a tutte troviamo l’Estonia, con un tasso di inflazione annuo pari al 24.1%. Subito alle sue spalle troviamo la Lituania e la Lettonia, in cui l’inflazione si aggira intorno al 22%. Poco più indietro troviamo l’Ungheria, che si sta avvicinando al 21%, mentre Repubblica Ceca e Olanda rimangono ancora a qualche punto percentuale sotto rispetto alla soglia del 20%.

A questo punto della classifica troviamo ancora tante altre nazioni dell’Est Europa, come ad esempio la Bulgaria, la Slovacchia, ma anche Romania e Polonia. Sopra il 10% c’è anche la Croazia, insieme alla Grecia e al Belgio, per non parlare della Danimarca, Austria, Germania, Slovenia e Svezia. E l’Italia? Nel mese di settembre è rimasta di poco superiore al 9% come tasso annuale, con aumenti comunque da record, specialmente al Sud .

La differenza a livello interpretativo tra i vari Paesi

C’è un aspetto molto importante che merita di essere messo in evidenza. Ovvero, che l’inflazione si può calcolare in maniera differente in base al Paese che si prende in considerazione. In effetti, anche il contesto nazionale può andare a condizionare il tasso. Giusto per fare un esempio, è piuttosto chiaro che un tasso di inflazione annuo pari al 10% negli Usa, avrà un significato diverso rispetto a un tasso di inflazione al 10% in Turchia.

Ciascuna economia presenta le sue peculiarità e i fattori che incidono su quest’ultima sono differenti in base alla nazione che si vuole approfondire. A condizionare l’inflazione troviamo le politiche monetarie e fiscali dei Governi, ma anche il modo in cui cambiano i tassi di interesse, per non parlare delle vicende di carattere geopolitico, come ad esempio la guerra in Ucraina, e pure le condizioni meteo possono andare a incidere sul trend dell’inflazione.

Esternamente rispetto all’Eurozona, ecco che il tasso di inflazione che in Europa si tende a prendere in considerazione è solitamente quello di due nazioni ben precise, ovvero dell’Inghilterra e degli Stati Uniti. Nel primo Paese viene misurato da parte dell’Office for National Statistics, mentre oltreoceano è compito del Bureau of Labor Statistics.