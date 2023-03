Quali sono gli svantaggi di un corpo farfallato a iniezione? • Terzo Binario News

Uno o due iniettori di carburante sono installati in un corpo farfallato in un sistema di iniezione del carburante noto come TBI. Il sistema TBI è il più vecchio e meno efficace dei tre principali tipi di sistemi di iniezione del carburante.

Gli iniettori spruzzano il carburante nell’atmosfera sopra il corpo farfallato. La combinazione aria-carburante passa quindi al collettore di aspirazione, dove viene distribuita a ciascun cilindro del motore.

È generalmente presente sui veicoli più vecchi ed è un passo avanti rispetto al carburatore.

Componenti

Le piastre dell’acceleratore, la valvola di controllo del minimo e il sensore di posizione dell’acceleratore fanno parte del corpo farfallato del gruppo.

Il regolatore di pressione del carburante e uno o più iniettori sono alloggiati nel corpo del carburante.

Come funziona

Nel sistema di iniezione a corpo farfallato (TBI) è installato un gruppo corpo farfallato con una o due valvole iniettrici. Il carburante viene spruzzato dagli iniettori nella tromba d’aria del corpo farfallato. L’aria che passa attraverso la tromba d’aria e la nebulizzazione del carburante TBI si combinano. Il vuoto nel collettore di aspirazione aspira la miscela nel motore. In genere, gli iniettori del carburante, il regolatore della pressione del carburante, il posizionatore dell’acceleratore, il sensore di posizione dell’acceleratore e le piastre dell’acceleratore costituiscono il gruppo di iniezione del corpo farfallato. Simile al corpo del carburatore, l’alloggiamento del corpo farfallato si avvita al pannello del collettore di aspirazione. Conserva le fusioni di metallo per le piastre dell’acceleratore, il regolatore della pressione del carburante e gli iniettori. Nella parte inferiore del corpo si trovano le piastre di accelerazione. Il pedale dell’acceleratore è collegato alle piastre di accelerazione da un leveraggio o da un cavo. I raccordi sul corpo sono collegati da una linea di ritorno in uscita e da una linea di ingresso del carburante.

Segni di un corpo farfallato difettoso:

Di seguito sono riportati i segni di un corpo farfallato difettoso:

1. I segnali di un corpo farfallato difettoso includono difficoltà ad accelerare se si ha un problema al corpo farfallato.

2. Se il corpo farfallato è sporco o malfunzionante, l’automobile può fare cilecca o girare male al minimo. Potreste notare che il motore sembra lavorare più del solito o che l’auto fa rumore quando è ferma.

3. L’auto potrebbe consumare più carburante del solito se il corpo farfallato non funziona correttamente.

Se si riscontra uno di questi sintomi, portare subito l’auto in officina per identificare il problema.



Istruzioni passo passo per la rimozione del corpo farfallato:



Strumenti necessari:

1. Cacciaviti,

2. un set di bussole,

3. chiavi inglesi,

4. pinze ad ago

Dal corpo farfallato, rimuovere il tubo flessibile.

Rimozione del depuratore d’aria

Spegnere l’acceleratore e il comando dell’aria.

Togliere i cavi dell’acceleratore.

Installare il corpo farfallato sostitutivo dopo aver svitato il corpo farfallato

Eseguire il seguente controllo come ultima verifica dopo la sostituzione del componente. Avviare il motore dell’auto e fare un giro di prova. Una volta rientrati, lasciate girare il motore al minimo per circa due minuti, verificando che sia regolare e ascoltando eventuali problemi. In caso contrario, il motore potrebbe avere altri problemi.