Quale sarà la tendenza immobiliare della prossima estate e come monitorarla - Terzo Binario News

Le ultime due estati sono state caratterizzate dalla presenza della pandemia e da un visibile appiattimento del mercato immobiliare, soprattutto nelle città più grandi e attrattive.

Un trend, che per diversi mesi si è orientato verso un calo visibile delle compravendite un po’ in tutta Italia, ha fatto eccezione per le località di mare, dove, anzi, le richieste sono persino aumentate rispetto al passato.

Il perdurare dello smart working e del distanziamento, ha di fatto permesso a molti lavoratori abituati a rientrare nelle sedi d’ufficio al termine delle vacanze, di prolungare la permanenza nelle diverse località di mare dove si erano trasferiti.

A dimostrarlo c’è un’indagine condotta dall’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa, che ha scandagliato le principali destinazioni balneari di tutte le regioni, restituendo un quadro chiaro delle richieste e dei prezzi medi per tipologie di immobili.

Un lavoro che ha prodotto come risultato una sorta di borsino immobiliare estivo, su cui, perché no, si potrebbero approfondire le tendenze anche per la prossima estate.

Non tutti, però, conoscono questo strumento che, al di là di una mera curiosità, rappresenta invece una base molto utile per conoscere l’andamento del mercato immobiliare nella propria zona, sia per i professionisti che per i privati.

Va sottolineato, a questo punto, come già accuratamente descritto dall’agenzia immobiliare online Dove.it, nel suo articolo dedicato proprio al borsino immobiliare, che si tratta di un vero e proprio listino elaborato da professionisti qualificati.

In sostanza, il borsino immobiliare riporta la maggior parte delle transazioni effettuate in una specifica area di riferimento.

La sua utilità, dunque, è duplice e ne possono fare uso sia i professionisti, per valutare accuratamente un immobile che presenti caratteristiche simili a quelle riportate e sia collocato in quella zona di riferimento, sia per i privati che, in questo modo, hanno una base solida di partenza, per elaborare il prezzo e il valore di un immobile in vendita.

Quando si fa riferimento a professionisti, non si limita solo agli agenti o broker immobiliari, quanto anche a ingegneri, architetti, geometri, chiunque lavori nel settore e debba effettuare una valutazione immobiliare.

Al suo interno, infatti, per essere più precisi, sono riportati i valori medi degli immobili venduti, suddivisi per tipologia, zona in cui sono collocati, prestazioni energetiche, condizioni e mercato immobiliare dell’area.

A ben guardare, sono numerose le informazioni che si possono ricavare dal borsino immobiliare.

Tra queste, sono degne d’attenzione senz’altro il numero delle vendite, il tempo medio impiegato per la conclusione dell’accordo, i margini di trattativa, i prezzi di compravendita.

Un quadro utile, insomma, a farsi un’idea molto precisa su come valutare il proprio immobile.