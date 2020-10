Quaderni in quarantena: succede al Cena di Cerveteri - Terzo Binario News

Inchiesta di Repubblica con le curiosità della scuola al tempo del Covid

Quaderni degli alunni in quarantena. Questo quanto accade al Giovanni Cena, come riportato da Repubblica.

“In una elementare di Cerveteri, la Giovanni Cena, le maestre mettono – letteralmente – i quaderni in isolamento.

Per evitare pericoli – raccontano alcuni genitori – le insegnanti conservano per quattro giorni i compiti consegnati dai bambini in un armadietto, senza toccarli. Poi, dopo averli corretti, li tengono nuovamente “in quarantena” per altri quattro giorni. Solo a quel punto gli alunni possono riprenderli.

Per evitare di lasciarli per oltre una settimana senza quaderno, hanno chiesto ai genitori di comprare blocchi con gli anelli, così da togliere solo alcuni fogli”.