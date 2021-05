Pusher in monopattino a Ponte Mammolo morde la mano all'agente che lo blocca - Terzo Binario News

E’ stato notato su via Tiburtina incrocio con via di Ponte Mammolo dagli agenti della Polizia di Stato della Sezione Volanti mentre, a bordo di un monopattino e con una busta in mano, stava effettuando delle manovre improvvise.

Fermato per un controllo, il giovane di nazionalità gambiana spontaneamente ha consegnato agli agenti la busta ed il suo contenuto: un recipiente recante la scritta “ Yogurt ICE Box” ma, una volta aperto, al suo interno hanno rinvenuto pasticche di vari colori: 127 pasticche a forma di “Bomba a Mano” di colore grigio – 82 con la scritta “Audi” di colore rosa e 94 a forma esagonale con un’effige di un teschio da un lato e con una doppia P dall’altro di colore celeste.

Invitato ad entrare all’interno della volante per procedere ai primi accertamenti sulle pasticche, quando il giovane si è reso conto che gli agenti avevano scoperto tutto, la prima cosa che ha fatto è stata quella di tentare di scappare fino ad avere una colluttazione durante la quale ha morso la mano ad un agente e li ha colpiti con calci e pugni.

Con non poca difficoltà e grazie all’aiuto di un cittadino di passaggio, i poliziotti sono riusciti ad assicurare il giovane sulla macchina di servizio e portato negli uffici del IV Distretto San Basilio, è stato identificato per N.I. 25enne del Gambia, con precedenti di polizia anche specifici. Arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza lesioni a Pubblico Ufficiale e danneggiamento ai beni della Stato su disposizione dell’Autorità Giudiziaria è stato accompagnato presso le camere di sicurezza della Questura in attesa della direttissima.

Due agenti della Polizia di Stato sono stati accompagnati in ospedale e refertati con 7 giorni di prognosi.