Pusher in manette: due arresti per detenzione ai fini di spaccio - Terzo Binario News

Proseguono intensamente i servizi di controllo del territorio disposti dai Carabinieri del Gruppo di Ostia.

Nella serata di ieri, i Carabinieri della Stazione Roma La Storta hanno individuato ed arrestato 2 pusher romani, di 37 e 26 anni, incensurati, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Al termine di un attento monitoraggio dell’abitazione dei due, in via del Buon Ricovero, nella zona nord di Roma, dopo aver notato un insolito via vai di persone, alcune delle quali noti assuntori di stupefacenti, i militari hanno deciso di effettuare un blitz.

Nel corso della perquisizione domiciliare, i militari sono riusciti a scovare, diverse dosi di droga, tra hashish e marijuana, già pronte all’uso, nonché tutto il materiale occorrente per il confezionamento dello stupefacente. Sempre nel corso delle perquisizioni, in uno dei locali, è stata trovata una serra, allestita e perfettamente funzionante, munita di efficienti e moderni impianti d’illuminazione e d’irrigazione, dove venivano coltivate una ventina di piante di marijuana, di varie altezze.

I due dopo l’arresto sono stati accompagnati in caserma, e su disposizione dell’A.G., sono stati accompagnati presso le rispettive abitazioni agli arresti domiciliari. Lo stupefacente è stato sequestrato.