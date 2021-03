Pusher irregolare nel territorio nazionale scovato dalla Guardia di finanza - Terzo Binario News

Pusher irregolare nel territorio nazionale. Un ventiduenne tunisino, non in regola con la normativa in tema di ingresso e soggiorno nel territorio nazionale, arrestato dai Finanzieri del Comando Provinciale della Capitale in quanto trovato in possesso di oltre mezzo chilogrammo di hashish.

Pusher al Nomentano

Il viavai di persone note quali assuntori di stupefacenti nei pressi di una

palazzina del Nomentano ha attirato l’attenzione delle Fiamme Gialle del 3°

Nucleo Operativo Metropolitano che, una volta acquisiti sufficienti elementi,

hanno fatto scattare la perquisizione nell’abitazione del pusher, rinvenendo

diverse dosi termosaldate pronte per lo spaccio, oltre a bilancini di precisione e

materiale per il confezionamento.

Spacciatore in compagnia di un minorenne

Il giovane era in compagnia di un minorenne italiano incensurato, nella cui

abitazione sono emersi ulteriori 28 grammi di hashish, occultati tra i libri di

scuola. Spacciatore arrestato, mentre l’amico è stato denunciato a piede

libero alla Procura della Repubblica capitolina. L’operazione rientra nel più ampio dispositivo di contrasto ai traffici illeciti messo in atto dalla Guardia di Finanza di Roma.