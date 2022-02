Pusher 67enne preso dai Carabinieri a Castelnuovo di Porto - Terzo Binario News

Si comunica, nel rispetto dei diritti degli indagati (da ritenersi presunti innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile) e al fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente garantito, che nella tarda serata del 4 febbraio scorso i Carabinieri di Castelnuovo di Porto hanno arrestato un 67enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il continuo movimento di persone, soprattutto giovani, nelle vicinanze dell’abitazione del sospettato non è passato inosservato ai militari dell’Arma che, dopo avere notato due giovani del luogo uscire dall’appartamento hanno deciso di intervenire.

La perquisizione effettuata presso il domicilio dell’uomo, ha permesso di rinvenire circa 38 grammi di cocaina, parzialmente suddivisa in 7 involucri e 11 buste di plastica sotto vuoto contenenti hashish, del peso complessivo di quasi 40 grammi, oltre a circa 475 euro in contanti e al materiale di confezionamento necessario per la realizzazione delle dosi.

Oltre all’arresto dell’uomo, i due ragazzi, che avevano appena acquistato rispettivamente circa mezzo grammo e un grammo di cocaina, sono stati segnalati alla Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti.

L’arrestato, sottoposto ai domiciliari, è stato giudicato con rito direttissimo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.