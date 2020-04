PuntoIT Santa Marinella a Tidei sulle mascherine obbligatorie: "Ecco i poteri del Sindaco" - Terzo Binario News

“A seguito delle dichiarazioni del Sindaco Tidei che riguardano la sua intenzione di emanare un’ordinanza sull’obbligatorietà generalizzata dell’uso delle mascherine protettive, cosa che ha scatenato sui social ulteriore confusione e dibattiti aspri, apportiamo il nostro contributo per fare chiarezza giuridica su “I Poteri del Sindaco” che abbiamo stilato con una Nota pubblicata sulla nostra Pagina Facebook dove può essere letta in maniera integrale al seguente link:

https://www.facebook.com/notes/punto-it-santa-severa-santa-marinella/i-poteri-del-sindaco/1314378102091694/?av=788887397974103&eav=AfbGkD88HbB1B5IdLchRZW5VkoOloyDhl26D08sJoLtGAsqnfj8zz93M1gzBFo2eq5w

Chi è chiamato a governare l’emergenza deve attenersi scrupolosamente alle Leggi del nostro ordinamento e fedele alla nostra Costituzione nonché a comunicare le proprie decisioni in maniera corretta dal punto di vista giuridico, trasparente, comprensibile a tutti ed univoca!

La Cittadinanza tutta è chiamata ad osservare le dovute prescrizioni, a non sostituirsi alle autorità e ad informarsi in maniera corretta riguardo ai doveri ma anche ai propri diritti!

Confidiamo che questo nostro contributo riporti il dibattito su binari di Civiltà giuridica e Civiltà nei comportamenti di tutti.

L’argomento viene trattato all’inizio per definire gli ambiti di azione di un sindaco nel nostro ordinamento legislativo per poi passare alla specificità ed attualità nell’ambito sanitario e nello specifico della pandemia da Covid 19, fino nei dettagli su presunti obblighi circa l’utilizzo di dispositivi DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) ovvero mascherine e guanti protettivi”.

PuntoIT / Santa Severa – Santa Marinella