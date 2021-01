Pulizie a Tvn, la Fiom Civitavecchia: "Stato di agitazione" - Terzo Binario News

Le attività di pulizie industriali appaltate presso Torrevaldaliga nord sono prossime alla scadenza ed Enel fa sapere che la clausola sociale prevista coprirebbe l’occupazione dell’indotto solo per quest’anno, perché già nel 2022 è prevista la riduzione di almeno il 20% delle attività!

Sorgono almeno due gravi problemi, uno immediato e l’altro di breve termine, che è necessario risolvere.

Clausola sociale. Garantirebbe un organico calcolato sulla base delle precedenti presenze con un tempo di lavoro superiore al 50%: ciò determina un numero inferiore di operai rispetto a quello realmente necessario per garantire le attività. Riduzione attività dal 2022. Si chiederebbe alle ditte di presentare e certificare un progetto per ricollocare il personale in altre commesse: ma la discussione sul futuro di Civitavecchia è ancora in corso in tutta la sua complessità e c’è il rischio concreto che il preannunciato calo di attività produca direttamente dei licenziamenti, alla faccia della clausola sociale!

Gli organici non devono poter reggere il solo lavoro ordinario, come se non esistessero i turni di reperibilità, o gli interventi nei fine settimana e festivi.

Enel affronti il prossimo futuro nelle opportune sedi istituzionali e con un proprio impegno concreto in programmazione e investimenti per Civitavecchia invece di scaricare sulla filiera in appalto delle responsabilità che, considerando la portata della transizione energetica che abbiamo di fronte, competono soprattutto ai livelli superiori.

E’ proclamato lo stato di agitazione per tutti i metalmeccanici negli appalti di pulizie industriali TVN. Discuteremo con delegati sindacali e lavoratori le iniziative che dovranno rendersi necessarie.