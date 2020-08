Pulizia strade a Ladispoli, un cittadino: "I mezzi non passano rispettando i cartelli " - Terzo Binario News

“il problema della pulizia delle strade che non viene più fatta rispettando i cartelli dei divieti di sosta. Nel frattempo ho ritelefonato alla polizia locale (la prima volta mi hanno detto che i cartelli non erano più validi) che mi ha detto che in mancanza di una comunicazione ufficiale da parte della tekneko per loro i divieti restano attivi anche se sanno di questa situazione.

Sono un cittadino di ladispoli. Ho notato da un po di tempo che la pulizia delle strade non viene più effettuata secondo il calendario previsto e per il quale sono stati messi in tutta Ladispoli i cartelli di divieto di sosta con la relativa fascia oraria.

Quindi ho telefonato alla Tekneko che mi ha confermato che loro ormai non tengono più in considerazione tale organizzazione. Quindi ho telefonato alla stazione della Polizia locale che mi ha confermato che loro sanno di questo cambiamento, ma non essendoci nessuna comunicazione ufficiale i cartelli dei divieti di sosta restano validi.

Chiedo pertanto che venga fatta chiarezza su questa situazione che crea non pochi disagi alla cittadinanza senza avere alcuna utilità.”

