Pulizia effettuata alla spiaggia di Marina di Cerveteri dalla Rugby Ladispoli - Terzo Binario News

Iniziativa penalizzata dal maltempo di ieri

“Eravamo pochi, ma del resto con questo tempo bisognava essere davvero volenterosi e determinati… e a noi dell’URL la determinazione, modestamente, non è mai mancata!

Comunque siamo stati anche graziati, perché ci siamo presi poca acqua rispetto a quanto siamo stati abituati in questi ultimi giorni.

Raccogliendo quelle migliaia di pezzi di plastica di ogni genere e firma, ancora una volta, ci siamo resi conto di quanto sia importante prenderci cura del nostro pianeta e di quanto questi possano essere dannosi per tutti gli ecosistemi marini.

Senza contare che mette in pericolo anche tutta la fauna della nostra palude, nonché noi stessi che, in quanto consumatori finali, finiamo per ingerire tutte queste microplastiche.

Iniziative come queste sono soltanto una goccia nell’oceano, ma ci permettono di restituire qualcosa alla nostra comunità e all’ambiente che ci circonda.

Invitiamo, infine, a sensibilizzare tutti a questi temi della salvaguardia dell’ambiente e possibilmente a diventare dei consumatori più consapevoli!

Daje U.R.L. e buone feste di fine anno a tutti”!