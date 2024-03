“Pulizia di dipendenti comunisti a Fiumicino”, Pagliuca (Pd): “Frasi gravissime, maggioranza chiarisca e stigmatizzi” • Terzo Binario News

Arrivano nuove dichiarazioni da Fiumicino relativamente il post Facebook del marito del Vicesindaco Giovanna Onorati, che nei giorni scorsi ha invocato una “pulizia” di “dipendenti comunali comunisti”, che a suo dire, remerebbero contro l’operato della Giunta comunale.

Ad intervenire, è anche Ezio Di Genesio Pagliuca, Consigliere comunale di opposizione di Fiumicino del Partito Democratico, che dichiara: “Non e la prima volta che leggiamo di esternazioni quantomeno fuori luogo e per noi non e’ affatto una questione personale, matrimoniale o domestica.

Ognuno risponde per se, ma nel momento in cui un congiunto dice pubblicamente cose di una tale gravita coinvolgendo e chiamando in causa anche soggetti come un Sindaco o un Vicesindaco c’è la necessita di fugare ogni dubbio e stigmatizzare per non lasciar il dubbio a chicchessia che ci possa esser condivisione da parte dei Vertici del Comune”.