Pulizia del mare di Cerveteri in memoria di Daniele Papa - Terzo Binario News

Cerveteri e il Gruppo degli Amici del Nucleo Subacqueo Onlus ricordano Daniele Papa, il giovanissimo 23enne morto nel giugno scorso a seguito di un incidente aereo durante un’esercitazione.

Lo fa con un evento speciale, una pulizia del fondale marino di Campo di Mare dedicata proprio al giovane ragazzo scomparso, che tanto amava la bellezza della costa etrusca e tanto era attivo all’interno del Nucleo. L’appuntamento, aperto a tutti, a sub professionisti ma anche a semplici cittadini che hanno a cuore la tutela e la salvaguardia del mare, è per domenica 25 ottobre.

“Un appuntamento davvero speciale, che il Nucleo Subacqueo Onlus coordinato da Fabrizio Pierantozzi promuove per due motivi davvero importanti: il primo è per ricordare un amico speciale, un ragazzo amato da tutti che ha dedicato tantissimo tempo alle attività del Nucleo, al volontariato e al territorio. Il secondo motivo, è ciò che da sempre contraddistingue tutte le iniziative del Nucleo Subacqueo Onlus, ovvero la tutela del mare.

Sarà un bel momento per ricordare Daniele e per vivere, anche se non siamo più in estate, la bellezza del nostro mare – ha dichiarato Alessio Pascucci, Sindaco di Cerveteri – la giornata è ovviamente aperta a tutti, a sub professionisti, ma anche ai semplici amanti del mare e a tutti coloro che vogliono ricordare Daniele in questa circostanza. Ci penseranno poi i ragazzi del Nucleo Subacqueo a far vivere, anche a chi non ha esperienza, una mattinata emozionante a contatto con il mare. Per ogni informazione, i volontari rispondono al numero 3792220022”.