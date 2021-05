Pulizia del Comunale B messa in atto dal Santa Marinella Rugby - Terzo Binario News

Vedersi affidato un impianto significa anche prendersene cura. Per questo il San Marinella Rugby con i suoi membri si sono armati di guanti e decespugliatore per rendere il Comunale B più pulito e confortevole.

“Prima giornata ecologica del Santa Marinella Rugby per ripulire e riqualificare la struttura del campo B dell’impianto in via delle Colonie.

L’evento avuto un grande successo, hanno partecipato bambini genitori e ragazzi tesserati. L obiettivo della giornata era quello di sensibilizzare e responsabilizzare i ragazzi e le famiglie sul tema ambiente.

Sanificare, pulire e riqualificare tutti insieme il campo B è stato un momento importante di condivisione soprattutto in questo momento particolare. Per noi del Santa Marinella rugby che da 8 mesi viviamo il campo e facciamo attività nell’impianto, abbiamo come priorità la voglia di creare una zona sicura e accessibile a tutte le famiglie e crescere persone capaci di rispettare l’ambiente in cui vivono.

Stiamo pianificando altri eventi per andare in sostegno alla città di Santa Marinella, ed essere d’esempio di promozione dei nostri valori sia dentro che fuori che fuori dal campo da rugby.

Ringraziamo l’amministrazione comunale che ci sostiene in queste iniziative”.