Pulizia dei fossi in corso a Santa Marinella • Terzo Binario News

Avviata la bonifica dei fossi e dei corsi d’acqua che attraversano il territorio urbano di Santa Marinella. Lo comunicano il Sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei e l’Assessore ai LL.PP Andrea Amanati.

“L’intervento di pulizia dei fossi – ha dichiarato il Sindaco Pietro Tidei – è iniziato qualche giorno fa dal fosso delle guardiole, in zona Baia di Ponente, e proseguirà durante tutta la fase programmata, attraverso la bonifica dei restanti corsi d’acqua che attraversano tutto il territorio comunale di Santa Marinella, dal fosso di Castelsecco a quello delle buche, da Ponton del Castrato a Santa Maria Morgana.

Un intervento necessario e di fondamentale importanza, programmato con largo anticipo e che consisterà non solo al miglioramento del decoro e dell’aspetto estetico e di pulizia dei fossi che attraversano i quartieri residenziali, ma anche e soprattutto per la messa in sicurezza dal rischio idrogeologico.

La nostra città è infatti attraversata da numerosi torrenti che necessitano annualmente di pulizia e bonifica affinché alluvioni ed esondazioni non si verifichino come accaduto in un triste passato”.

“Abbiamo per questo previsto una serie di importanti interventi di bonifica che riguarderà tutti i corsi d’acqua della città – ha aggiunto l’Assessore ai lavori pubblici Andrea Amanati – per mettere in sicurezza i letti dei fiumi, ripulirli da sporcizia e vegetazione spontanea e rendere decorose le zone urbane attraversate dagli stessi.

Il nostro impegno sulla mitigazione del rischio idrogeologico è tangibile attraverso gli importanti progetti approvati in questi anni.

La ciliegina sulla torta è rappresentata dalle opere di realizzazione delle vasche di contenimento, in via di ultimazione, relative al fosso Ponton del Castrato che eviteranno in futuro possibili allagamenti ed esondazioni ai quartieri Alibrandi e Pirgus. L’area, ceduta gratuitamente da Arsial, diverrà un vero e proprio parco fluviale a disposizione di tutti i cittadini”.

“Aggiungo – conclude il Sindaco Tidei – che a breve saranno avviati anche i lavori di messa in sicurezza della foce del fosso Castelsecco.

Un’opera grandiosa dal punto di vista idraulico e idrogeologico e che permetterà al tempo stesso di riqualificare un’area verde oggi abbandonata, preservando e tutelando le specie arboree e animali presenti in loco”.