Pulizia caditoie e restyling della segnaletica: Strade Nuove alla Pineta Sacchetti - Terzo Binario News

“Oggi con il programma StradeNuove siamo a via della Pineta Sacchetti, una delle arterie di traffico più utilizzate nel quadrante nord della città. Si tratta di una strada percorsa ogni giorno da migliaia di automobilisti per spostarsi nel quartiere Trionfale, raggiungere il Policlinico Gemelli o prendere la galleria Giovanni XXIII per lo Stadio Olimpico”. Così Virginia Raggi, sindaco di Roma.

“In questi giorni di emergenza e di traffico limitato – ha continuato Raggi – a Roma siamo riusciti ad accelerare i lavori e a completarli senza arrecare disagio ai cittadini. Siamo intervenuti nel tratto tra via del Forte Boccea e l’ingresso della galleria con una riqualificazione completa del manto stradale, una pulizia accurata di caditoie e tombini e un restyling della segnaletica orizzontale”.

“È molto importante che i cantieri strategici di Roma proseguano nel rispetto delle misure di sicurezza per gli operatori – ha terminato il primo cittadino – nei giorni scorsi abbiamo, infatti, anticipato i lavori nella canna sud della galleria Giovanni XXIII che erano previsti per luglio. Ma non solo: stiamo per completare la manutenzione straordinaria di via Aurelia e di via del Mare, due strade molto utilizzate dai cittadini e fondamentali per la viabilità della nostra città”.