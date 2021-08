Pulizia al sepolcreto dei pompieri a Civitavecchia - Terzo Binario News

“Il 24 agosto 2021 l’Associazione ORME DI PERSEFONE, nell’ambito del progetto di valorizzazione e tutela del Cimitero Monumentale di Civitavecchia, effettuerà un intervento di pulizia nel sepolcreto storico dei Vigili del Fuoco che si concluderà con la deposizione di fiori alla lapide del brigadiere Fortunato Bonifazi, medaglia d’oro a cui è anche intestata la locale sede dei Vigili.

L’iniziativa, di straordinario valore storico e sociale, sarà propedeutica e di stimolo ai lavori di recupero e messa in sicurezza dell’area, ora in condizioni di particolare degrado che saranno eseguiti dal primo settembre, dall’Associazione di Mutuo soccorso tra Vigili ed ex Vigili del Fuoco APS, fondata nel 1891.

Nell’occasione la Mutuo Soccorso, deporrà un omaggio floreale in memoria dei caduti e dei Pompieri che lì riposano, tra cui il brigadiere Alberto de Iacobis, civitavecchiese, ucciso dal piombo tedesco sulla soglia della sede di Ostiense in Roma.”