Pulizia al Bricchetto da domani al 31 agosto - Terzo Binario News

È in vista una approfondita opera di pulizia nella zona del Bricchetto. L’intervento era stato già programmato nelle settimane scorse dall’Ufficio Ambiente, sulla scorta delle segnalazioni ricevute, ma non è stato possibile effettuarlo a causa della presenza di alcuni autoveicoli privati. I mezzi in questione, lasciati parcheggiati sul posto nonostante le indicazioni di divieto, intralciavano il lavoro delle squadre e non hanno quindi reso possibile le indispensabili operazioni di manutenzione.

Per questo motivo, è stata emessa una ordinanza che prevede, dalle ore 7 di mercoledì 25 agosto fino alle ore 17 di martedì 31 agosto, l’istituzione della disciplina di sosta vietata su entrambi i lati di via del Bricchetto, con rimozione forzata.

Commenta il Vicesindaco Manuel Magliani: “Come già avvenuto in altri settori della città, anche recentemente, è necessaria la collaborazione dei residenti per quegli interventi manutentivi di cui il verde ha bisogno. Ci auguriamo pertanto che i lavori di potatura e sfalcio che abbiamo dovuto riprogrammare al Bricchetto possano aver luogo, senza la necessità di rimuovere alcun veicolo, in maniera tale da poter restituire decoro al quartiere”.