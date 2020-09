"Puliamo il mondo": appuntamento nei Municipi - Terzo Binario News

Anche quest’anno AMA e Legambiente sono fianco a fianco per la ventottesima edizione di Puliamo il Mondo, la storica iniziativa di volontariato ambientale.

Da domenica scorsa, l’Azienda sta supportando i numerosi volontari che, dal centro alla periferia della Capitale, sono impegnati nella pulizia e nella riqualificazione di strade, piazze, parchi, piste ciclabili, con la consegna delle attrezzature necessarie (sacchi, ramazze, ventole. rastrelli, pale e guanti) il ritiro e il corretto smaltimento di tutti i rifiuti raccolti.

Diverse le iniziative previste nei prossimi giorni in varie zone della città, in particolare nei municipi I, II, III, V, VIII, IX, X, XIII, XIV eladdove necessario, verrà attivato anche il servizio per la raccolta ed il ritiro di siringhe dalle aree di pulizia.

“AMA e i suoi operatori ecologici danno il proprio supporto ai cittadini e ai volontari impegnati per la riuscita di questa importante manifestazione – dichiara Stefano Zaghis, amministratore unico di AMA S.p.A. – e lo facciamo, ancora una volta, in maniera concreta, sostenendo le varie iniziative che si svolgono dal centro alla periferia, con il comune obiettivo di difendere il decoro e la bellezza di Roma”.