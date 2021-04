Pubblicato l'avviso per il campo di via Firenze a Ladispoli - Terzo Binario News

L’amministrazione comunale rende noto che è stato pubblicato un avviso per l’affidamento in concessione del campo di calcio a 5 nel parco pubblico di via Firenze con la realizzazione di opere a carico del concessionario.

“L’avviso prevede che il concessionario – ha commentato l’assessore ai lavori pubblici Veronica De Santis – potrà utilizzare direttamente i complesso sportivo con la gestione dei servizi e delle aree annesse, ma allo stesso tempo si dovrà occupare delle utenze, della manutenzione ordinaria e straordinaria, della custodia e della sorveglianza.

Sono possibili, sempre da parte del concessionario, degli interventi migliorativi. Nei punteggi per l’assegnazione del campo di calcio a 5 verranno valutati positivamente i progetti che prevedono, durante la mattinata, l’utilizzo gratuito da parte delle #scuole e degli enti del terzo settore. In questo periodo di sofferenza per il bilancio comunale, è indispensabile cercare delle partnership con soggetti privati per poter valorizzare il patrimonio dell’Ente”.

“Attualmente – ha commentato l’assessore allo sport, Marco Milani – il campo di calcio a 5 non versa in buone condizioni e se opportunamente riqualificato, andrebbe a rivalutare notevolmente lo spazio verde e permetterebbe lo svolgimento di attività ludico-sportive per diverse fasce di età”.