Pubblicato a Civitavecchia l’avviso per la “concessione di contributi una tantum” per le scuole • Terzo Binario News

È stato pubblicato l’Avviso pubblico per la “concessione di contributi “una tantum” destinati ad attività e/o iniziative specifiche in area culturale ed educativa” per gli Istituti Comprensivi Statali, con preferenza per le Scuole d’Infanzia.

«Dopo tanti anni, finalmente l’Amministrazione comunale di Civitavecchia torna concedere contributi per le attività all’interno delle scuole.

C’è stato un grande lavoro da parte degli Uffici per raggiungere questo risultato» ha dichiarato l’assessore all’Istruzione Simona Galizia, visibilmente soddisfatta, «anche in sinergia con il vicesindaco Magliani, grazie al quale siamo riusciti a ristrutturare diversi istituti che ne avevano bisogno da tempo.

Siamo contenti perché molto lavoro è stato fatto e tanto ancora se ne deve fare, ma siamo pronti. Siamo sulla strada giusta. Ora» ha concluso l’assessore, «mi auguro che le scuole presentino tanti progetti interessanti, utili e belli».

L’Avviso disciplina le modalità di richiesta del contributo e di presentazione delle proposte, i criteri di valutazione delle stesse, nonché le modalità di rendicontazione delle spese sostenute per la loro realizzazione. Le istanze per l’ammissione ai contributi devono essere presentate obbligatoriamente (pena l’esclusione) avvalendosi del Modello disponibile sulla piattaforma del sistema comunale accessibile dal sito “PAT – Portale Amministrazione Trasparente” all’indirizzo: https://civitavecchia.portaleamministrazionetrasparente.it/

Le domande, munite di copia di un documento di identità in corso di validità del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale richiedente, dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo PEC al Segretariato Generale all’indirizzo PEC: comune.civitavecchia@legalmail.it , dal 16 novembre al 16 dicembre 2023.

Chi avesse bisogno di assistenza per la compilazione delle istanze può rivolgersi al Servizio 1 – Sezione Cultura e Pubblica Istruzione, ai numeri 0766 590560 / 590563 / 590565 o 329 0088576.

Per ogni ulteriore informazione, gli interessati possono contattare l’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Civitavecchia tramite mail all’indirizzo: pubblicaistruzione@comune.civitavecchia.rm.it.