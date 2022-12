Protezione Civile, esercitazione nei due plessi scolastici di Allumiere • Terzo Binario News

Questa mattina presso gli edifici scolastici “F.Turati” e “T.Mertel” di Allumiere si è svolta l’esercitazione e prova di evacuazione promossa dal Settore Protezione Civile di Allumiere, in collaborazione con l’AEOPC dei Comuni di Tarquinia, Bracciano e Roma.

Alle ore 9 presso le scuole elementari, alle 10.30 presso la materna e le medie, il suono della campanella ha segnato, non l’intervallo, ma l’inizio dell’esercitazione di protezione civile.

Tutti i bambini, le insegnanti ed i collaboratori presenti hanno lasciato in piena sicurezza l’edificio scolastico mente il personale tecnico della protezione civile provvedeva, con l’ausilio della squadra cinofila, alla ricerca dei dispersi.

Difatti, oltre alla messa in sicurezza dell’edificio, l’esercitazione prevedeva la ricerca dei dispersi ed il salvataggio dei feriti; per l’occasione, la “maestra Serena” è stata tratta in salvo dalla squadra di soccorso, coadiuvata dai volontari della Croce Rossa di Allumiere.



Il buon successo dell’operazione è stato possibile per la collaborazione sempre attiva della Polizia municipale, della Croce Rossa, e dei Carabinieri locali.

Ad assistere all’esercitazione, l’ufficio tecnico, la Dirigente scolastica, il Sindaco Luigi Landi e l’Assessore alla pubblica istruzione e Vicesindaco Marta Stampella che hanno commentato: “È necessario che le prove di protezione civile avvengano con buona frequenza per preparare al meglio tutti gli studenti nella sfortunata eventualità di un evento calamitoso. Famiglie e personale scolastico, sempre più informato sulle procedure in caso di allerta, esprimono scuole e territorio più sicuro: in caso di calamità sapere come comportarsi, avere un flusso snello e veloce nella trasmissione delle informazioni e dei rischi, può significare molto in termini di sicurezza delle persone. Un vivo ringraziamento alla Protezione Civile di Allumiere per l’opportunità concessa ai nostri cittadini del futuro”.