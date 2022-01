Protezione civile comunale di Cerveteri punto di riferimento durante tutta l’emergenza sanitaria - Terzo Binario News

La forza di volontariato comunale etrusca raccontata dal Responsabile Renato Bisegni

In questi due anni di emergenza sociale e sanitaria dettata dalla pandemia di COVID-19, uno dei punti di riferimento maggiori per la cittadinanza in tutta Italia è rappresentato dalle realtà di volontariato, presenti con competenza e tanta passione al fianco delle Amministrazioni comunali dal profondo Nord al caldo Sud per garantire sostegno e assistenza alla cittadinanza.

Uno degli esempi più virtuosi è proprio sul litorale a Nord di Roma, a Cerveteri, dove il Servizio di Protezione Civile Comunale, guidato dal Responsabile Renato Bisegni, al quale abbiamo rivolto alcune domande sulla situazione attuale che tutta Italia, e dunque anche il litorale laziale, sta attraversando.

Come ha affrontato il Gruppo Comunale di Protezione Civile la pandemia da COVID-19?

L’ha affrontata e la sta affrontando con professionalità, dedizione e con un impegno continuo. L’emergenza sanitaria non è ancora purtroppo terminata e i dati delle ultime settimane lo confermano totalmente. Già da prima che venisse dichiarato il primo lockdown eravamo già operativi 24ore su 24 e 7 giorni su 7 con la base operativa di Furbara, che è stata luogo sicuro e di continua assistenza per una popolazione impaurita e spaventata dal dramma delle chiusure e delle restrizioni. Dalla consegna dei pacchi alimentari, fino alla distribuzione dei buoni spesa passando per la consegna delle mascherine alle persone più fragili, fino al garantire le più svariate forme di assistenza a chiunque ne avesse necessità.

Doveroso, da parte mia, un ringraziamento a tutti i Volontari di Protezione Civile che con passione e grande senso del dovere mi affiancano ogni giorno per garantire sicurezza e una forte presenza istituzionale a tutti i cittadini.

A proposito di pacchi alimentari, come procede la consegna?

Quella dell’assistenza alimentare alle famiglie in difficoltà è una delle principali attività che stiamo conducendo sin dall’inizio della pandemia. Dal marzo del 2020, da quando le nostre vite sono state sostanzialmente stravolte, sono circa 3mila i pacchi consegnati, mentre solamente nel 2021, anno in cui abbiamo avviato una grande rete di solidarietà attraverso le collette alimentari sono più di 1300. I pacchi contengono tutti alimenti a lunga conservazione, come pasta, riso, pomodori pelati, tonno, olio, prodotti per la colazione, ma anche prodotti più sfiziosi che possono piacere ai bambini. Ricordo a tutti che qualora necessitassero di ricevere un pacco alimentare possono contattarci allo 0699207060.

Come sta evolvendo a suo avviso la situazione pandemica?

Così come in tutta Italia stiamo vivendo un considerevole aumento dei contagi. In qualità di Responsabile di Protezione Civile, l’unica raccomandazione che davvero mi sento di fare a tutti è quella di continuare a mantenere sempre alta l’attenzione, ad indossare le mascherine protettive nei luoghi al chiuso e in tutti quei luoghi dove non è consentito il giusto distanziamento interpersonale. Al momento, l’unico consiglio vero, utile, che mi sento di fornire è quello di rimanere sempre e comunque attenti e con la guardia alta.

Come servizio di Protezione Civile svolgete molto altro però giusto?

Assolutamente, siamo operativi su ogni fronte. La situazione pandemica ha solamente aumentato le attività quotidiane di sempre. Siamo infatti sempre in azione su tutto il territorio per ogni necessità. Durante l’intero periodo invernale siamo pronti ad intervenire per tutti gli effetti dettati dal maltempo, mentre in estate siamo impegnati nella campagna anti-incendio boschivo e nelle attività di Mare Sicuro, per garantire sicurezza e tranquillità ai bagnanti. Ovviamente tutto il nostro Gruppo di Volontari è regolarmente formato e titolato e ancora oggi, nonostante la già comprovata e maturata esperienza, non smette mai di partecipare quando possibile a corsi di aggiornamento autorizzati dall’Agenzia Reginale di Protezione Civile per migliorare le proprie competenze.