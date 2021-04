Protesta delle pompe funebri a Roma - Terzo Binario News

“Abbiamo partecipato insieme agli operatori delle imprese funebri al sit – in di protesta organizzato oggi davanti il Campidoglio. A causa dei pesanti disservizi in capo all’AMA, l’attività di tumulazione ha subito un forte arresto, e si è giunti ad una soluzione tampone contingentando le salme. Gli operatori delle pompe funebri hanno più volte sollecitato Ama e Comune a ravvedere soluzioni che mirino a superare le difficoltà in cui si trovano a lavorare, anche nell’interesse della collettività, ma ad oggi il loro grido, portavoce anche dei tanti cittadini in situazioni penose, resta inascoltato”. Lo dichiarano in una nota, Maurizio Politi capogruppo Lega in Assemblea Capitolina e Davide Bordoni, consigliere Lega e Segretario d’Aula.

“A questo punto stiamo valutando una denuncia per omissione di atti di ufficio verso AMA, e solleciteremo il Consiglio straordinario che abbiamo richiesto sulla questione. Non è più possibile aspettare, le salme in attesa sono già duemila e se non si individueranno soluzioni immediate il sistema di tumulazione della Capitale andrà in stallo. L’amministrazione Raggi non può permettersi moralmente di restare sorda davanti ad una tale problematica”.

Alessandro Bosi, segretario generale della Federazione nazionale imprese onoranze funebri, ieri è intervenuto ai microfoni della trasmissione “Cosa succede in città”, condotta da Emanuela Valente su Radio Cusano Campus.

“C’è una mala gestione dei cimiteri capitolini che sta diventando veramente inaccettabile. Tre giorni fa Ama ha di nuovo comunicato che non accettano più feretri destinati alla cremazione. Ci sono 2mila feretri in attesa di seppellimento, siamo in una situazione tale che ci sono file all’ingresso del cimitero, non si sa quando l’impresa funebre col suo carro può scaricare il defunto. Anche in punta di legge questa è un’aberrazione. Allora cosa facciamo con le bare le portiamo sotto il Campidoglio?”

E poi: “Una circolare del Ministero della Sanità nel 1993 dice che quando il feretro è destinato alla cremazione, anche se il forno crematorio non ha disponibilità in quel momento, non deve respingere il defunto, deve custodirlo nel deposito, ma ora non avviene perché hanno i depositi pieni. Dovrebbero organizzarsi come hanno fatto altre città. Questi sono diritti essenziali ai quali il cittadino non dovrebbe avere problemi ad accedere. Una rappresentanza delle nostre imprese domani andrà sotto il Campidoglio a dimostrare al sindaco che vogliamo lavorare e garantire un diritto ai cittadini”.

Così invece Natale Di Cola (Cgil Roma e Lazio): “Famiglia e agenzia hanno direttamente effettuato una operazione perché i servizi cimiteriali sono Ko.Il personale è allo stremo, poco e anziano, e da mesi sopporta carichi di lavoro disumani. E in questo clima temiamo ripercussioni, perché la comprensibile esasperazione di chi non riesce a dare degna sepoltura ai propri cari rischia di esplodere da un momento all’altro.Da settembre denunciamo il caos, e in particolare la situazione da codice rosso delle cremazioni, con fino a 2000 salme in attesa. Se si escludono i tentativi di minimizzare da parte di Ama, non abbiamo visto la necessaria attenzione, sia da parte aziendale che da parte dell’amministrazione”.

“Era una crisi prevedibile: era noto che stava cambiando la propensione dei cittadini alla cremazione, e non a caso da anni sono pronti i progetti mai finanziati dalla Giunta Raggi; era nota l’imminente chiusura del cimitero Laurentino, che si è aspettato colpevolmente che finisse gli spazi disponibili; era noto che, in mancanza di assunzioni, non ci fosse personale a sufficienza.Ci preoccupa e ci fa arrabbiare che la disattenzione e la mancanza di progettualità della politica sia sempre pagata da cittadini e lavoratori”.

Foto Facebook Tutela cimiteri Flaminio Prima Porta Verano Laurentino