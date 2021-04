Protesta contro le limitazioni del Governo e apre il locale: trovati clienti a cena - Terzo Binario News

I Carabinieri della Stazione Monte Mario, nella serata di ieri, sono intervenuti a seguito di una chiamata giunta al 112 che segnalava la presenza di avventori che consumavano all’interno di un ristorante del quartiere.

Giunti sul posto, i Carabinieri hanno accertato che la titolare dell’attività, una 48enne di origini venezuelane, in segno di protesta contro le limitazioni imposte dal Governo, aveva aperto il locale al pubblico e all’interno stava servendo la cena a 3 clienti sorpresi a consumare ai tavoli.

Anche in questo caso è scattata la sanzione amministrativa per avventori e titolare e la chiusura dell’attività per 3 giorni.