Prostitute sanzionate: non hanno rispettato le norme anti Covid - Terzo Binario News

Servizio straordinario per il controllo del territorio disposto con ordinanza dal Questore Esposito, iniziato alle 13 di ieri e protrattosi fino a tarda serata.

I controlli hanno interessato la zona di competenza del commissariato Colombo, diretto da Isea Ambroselli dove, oltre alle verifiche sull’osservanza delle misure anti covid delle persone in transito presso la stazione metropolitana linea B fermata Basilica San Paolo, sono stati effettuati anche servizi anti prostituzione in viale Marconi, via Cristoforo Colombo, largo Enea Bartolotti, Largo Lamberto Loria e piazza dei Navigatori.

Rintracciate 2 peripatetiche dedite al meretricio, sanzionate amministrativamente poiché non in regola con le disposizioni concernenti le misure di contenimento anti Covid nell’area rossa. In totale sono state 91 le persone controllate; 26 invece i veicoli fermati durante alcuni posti di controllo.

Verifiche anche presso 4 Bed & Breakfast senza rilevare alcuna anomalia.