Proseguono gli sfalci al cimitero monumentale di via Aurelia Nord a Civitavecchia • Terzo Binario News

Civitavecchia Servizi Pubblici e l’Amministrazione Comunale comunicano alla cittadinanza il proseguimento di una serie di importanti interventi di manutenzione ordinaria presso il Cimitero Monumentale di Via Aurelia Nord.

I lavori di questi giorni, volti a restituire decoro e sicurezza a un luogo di profondo valore storico e affettivo per la comunità, hanno riguardato diverse aree della struttura. In particolare, le squadre operative hanno provveduto ad effettuare la rimozione di erbe infestanti lungo i viali, i camminamenti e alla pulizia approfondita di tutte le arterie interne e del piazzale d’ingresso.

I lavori hanno anche riguardato la rimozione di detriti, rifiuti vegetali e residui accumulati, garantendo una migliore fruibilità degli spazi da parte dei visitatori.

Per CSP e Comune la cura dei cimiteri cittadini è un segno di rispetto dovuto alla memoria dei nostri cari e alla storia della nostra città. Con questi interventi costanti si vuole mantenere il Cimitero Monumentale in condizioni di massima dignità, rispondendo tempestivamente alle segnalazioni dei cittadini. L’Amministrazione invita i visitatori a collaborare al mantenimento della pulizia, utilizzando gli appositi contenitori per lo smaltimento di fiori e piccoli rifiuti, al fine di preservare i risultati ottenuti con gli ultimi interventi.