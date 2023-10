Prosegue CaereMusica, venerdì a Cerveteri il pianoforte si suona a quattro mani • Terzo Binario News

Appuntamento in Sala Ruspoli alle ore 21:00, ingresso gratuito. Consigliata la prenotazione

Dopo l’esordio di domenica scorsa, con una Sala Ruspoli gremita in ogni angolo di posto e tante persone rimaste addirittura in piedi per assistere allo spettacolo, secondo appuntamento a Cerveteri con CaereMusica, la rassegna di musica antica, moderna e contemporanea, diretta dal Professor Mauro Porro, docente e compositore, e patrocinata dall’Assessorato alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri.

Venerdì 20 ottobre, alle ore 21:00, in scena il Duo Nicora – Baroffio, due raffinati artisti che si esibiranno in un concerto al pianoforte suonato a 4 mani.

Un viaggio entusiasmante, che spazierà da Mozart, Bach, Schubert, Brahms a Czerny. L’ingresso al concerto, come oramai tradizione di Caeremusica, è gratuito ma è fortemente consigliata la prenotazione. Si può contattare il numero: 3202632445

“Caeremusica è partita con il piede giusto – ha detto Federica Battafarano, Vicesindaco e Assessore alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri – la qualità e lo spessore artistico dei musicisti presenti all’interno del cartellone di quest’anno testimoniano come questa sia una rassegna di prestigio. Le presenze di pubblico e la richiesta da parte della cittadinanza di investire e sostenere questa rassegna ne sono la più chiara dimostrazione. Venerdì, il secondo concerto con un duo pianistico davvero d’eccezione. Tutti gli appassionati di grande musica, sono invitati a partecipare e a prenotare il proprio posto a sedere”.

“Con l’occasione – conclude il Vicesindaco Battafarano – rivolgo i miei complimenti al Professor Mauro Porro, da sempre garanzia di grande musica, di eventi ricercati e di rassegne di grande qualità”.