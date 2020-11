Il Sindaco di Santa Marinella e l’Amministrazione Comunale informano la cittadinanza che la ASL Rm 4 ha concesso alla città ulteriori 4 giornate per la vaccinazione antinfluenzale, presso la sede comunale di Via Cicerone 25.

I cittadini, che per qualsiasi motivo non siano riusciti a fare il vaccino, potranno rivolgersi al seguente numero per la prenotazione:

0766/5281215 da lunedì a venerdì dalle 10,00 alle 12,00.