Proposta dal gruppo fb Ladispoli Città per il RdC: "Chi lo percepisce lavori per il Comune" - Terzo Binario News

La Cordeschi raccoglie l’idea: “Serve l’elenco dei fruitori”

L’amministratore del gruppo fb Ladispoli Città Andrea Tabacchini ha lanciato una proposta a palazzo Falcone: i circa 600 cittadini che percepiscono il Reddito di Cittadinanza aiutino il Comune nelle piccole faccende invece di starsene con le mani in mano Ovviamente chi è nelle condizioni di farlo.

“Non so a Ladispoli quanti usufruiscano del Reddito di Cittadinanza ma si possono impiegare le persone per piccoli lavori per il comune. Suggerisco al Sindaco Grando e alla Giunta di impiegare queste persone, per chi e in grado lavorare di utilizzarle per sistemare piccole cose di Ladispoli”.

Pronta la risposta dell’assessore ai servizi sociali Lucia Cordeschi che raccoglie l’idea: “Se ci verrà fornito l’elenco dei fruitori attiveremo tutte le procedure che servono per farli lavorare per il bene della città”.