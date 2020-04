Pronto Cassa, Minnucci: "L'ampliamento è una grande notizia" - Terzo Binario News

“Una grande notizia: l’Assessore regionale, Paolo Orneli, ha appena annunciato in Commissione Sviluppo economico e attività produttive della Regione Lazio l’ampliamento del fondo relativo al bando Pronto Cassa” ha scritto sulla sua pagina Facebook il consigliere regionale del Lazio, Emiliano Minnucci.

“Ai 100 milioni iniziali se ne aggiungono altri 300, per un totale di 400 milioni che andranno a soddisfare tutte le 42mila domande presentate in queste settimane dalle aziende del Lazio. Un intervento fondamentale, quello della Regione Lazio realizzato grazie ad un accordo in corso di definizione con Cassa Depositi e Prestiti, che testimonia il grande impegno messo in campo in questi mesi per gestire l’emergenza e la crisi che sta mettendo a serio rischio la sopravvivenza di molte realtà imprenditoriali dei nostri territori” ha concluso il consigliere regionale del partito democratico.