“Pronti ad accogliere la gente”, il vescovo Ruzza visita l’ospedale di Civitavecchia - Terzo Binario News

Sopralluogo del prelato al San Paolo per un saluto al personale, accompagnato dal direttore generale della Asl Rm4, Quintavalle

“Quello che ci accomuna è il ‘prendersi cura’ di chi soffre ed è in difficoltà. Soprattutto in momenti come questo la gente ha bisogno di sapere che siamo qui pronti ad accoglierla”. Così il vescovo Gianrico Ruzza oggi, 28 agosto 2020, in visita all’ospedale di Civitavecchia. “Gli ultimi mesi ci hanno dimostrato come questo presidio è prezioso per la nostra comunità. Grazie per il vostro lavoro, prego per voi tutti i giorni”.

L’alto prelato ha salutato il personale dell’ospedale San Paolo, accompagnato dal direttore generale della Asl Rm4, Giuseppe Quintavalle e dalla dottoressa Maria Antonietta Grizzuti, dirigente della Direzione sanitaria del Polo ospedaliero Civitavecchia-Bracciano.

Monsignor Ruzza ha prima incontrato i dirigenti della Asl e i primari dei vari reparti ospedalieri in una sala della Direzione sanitaria e successivamente ha visitato i diversi reparti dell’ospedale accompagnato anche dal cappellano don Herbert Djibode Aplogan. Il vescovo ha ricordato i diversi incontri che ha avuto con le realtà sociali e sanitarie del territorio, nell’ottica di “incentivare i diversi ambiti di collaborazione”.