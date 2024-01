Promozione, Tolfa e Santa Marinella a un bivio • Terzo Binario News

Domani collinari ospiti della Sorianese, rossoblù a Tarquinia

La terza di ritorno del girone A può essere la giornata-spartiacque per le formazioni locali di Promozione.

Infatti domani il Tolfa secondo è ospite della Sorianese (dalle 11) quinta mentre il Santa Marinella quarto della classe va a Tarquinia, con le squadre in campo alle 15.

Ma più di tutti, c’è il turno di riposo della capolista Urbetevere che può ridisegnare tutto il vertice della graduatoria.

I collinari non si giocano tutto nella trasferta sul campo cimino ma sicuramente in palio c’è molto. Per i padroni di casa una sfida ancora più difficile, sia per il valore dell’avversario sia perché il confronto capita in mezzo ai due turni di Coppa Italia. Il che sicuramente condizionerà le scelte dell’allenatore Stefano De Canuto che tuttavia dispone di una rosa di livello assoluto. Dalle parti della Pacifica questo aspetto conta zero, perché l’obiettivo è quello di tornare da Soriano con i punti in tasca e l’atteggiamento degli uomini di Roberto Macaluso sarà quello di giocare per prendersi tutto il malloppo. «Io penso che la vittoria pesi di più su loro – spiega l’allenatore – che in caso di sconfitta, rischierebbero di allontanarsi dalla zona di vertice. Ma è questione della Sorianese, il Tolfa deve pensare a fare il suo come avvenuto finora. Sicuramente è un turno da sfruttare, in un periodo di scontri diretti ma non mi piace fare calcoli, è una Promozione imprevedibile. I ragazzi devono solo stare tranquilli e concentrati. C’è un bel clima nello spogliatoio e sarà lo stesso, a prescindere dal risultato di domani. A disposizione ci sono tutti, con la possibilità di alternative a partita in corso sia con gli under che con i senior. Probabile il rientro di Magloire ma in generale so di poter contare su 16 effettivi e li sfrutterò tutti» la conclusone di Macaluso.

Sul fronte santamarinellese, le cinque vittorie consecutive hanno dato abbrivio alla rincorsa rossoblù al vertice, tanto che adesso le distanze in classifica sono ridottissime: la vetta è a soli 5 punti e – tranne il Tolfa – le altre sono raggiungibili fin da subito. Per mister Emiliano Cafarelli un momento ottimo, iniziato dal 5-4 schizofrenico con la Sorianese e proseguito con successi sia con squadre di minor blasone che con quelle competitive come il Palocco domenica, dove a dare il via al successo è stata la rete di Alessandro Caforio. A Tarquinia l’undici della Perla si troverà al cospetto di una compagine in lotta per la salvezza come quella di Fabrizio Ercolani (gli etruschi sono quartultimi) che domenica ha sì perso ma nella tana di un Ronciglione che sta dicendo la sua sebbene sia appena tornato in categoria. Per quanto attiene gli uomini in campo, Cafarelli dovrà aspettare ancora questa giornata prima di avere nuovamente a disposizione Emanuele Palermo, che ha dovuto scontare quattro turni di stop, mentre può far affidamento sul capocannoniere del girone Giuseppe “Peppe” Tabarini, che con i suoi 23 centri si sta confermando primo bomber per distacco rispetto agli altri attaccanti del girone A. dubbio sull’impiego di capitan Fabrizio Melara, che domenica scorsa è andato inizialmente in panchina.