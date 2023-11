Promozione, Tolfa "al cubo" contro la Duepigrecoroma: è secondo • Terzo Binario News

Il Tolfa espugna Montepaccato, tana della Duepigrecoroma, e vola al secondo posto in classifica.

Perentorio 3-0 dei collinari che, nel turno infrasettimanale valido per l’ottava giornata del girone A di Promozione, hanno fatto bottino pieno grazie alla doppietta di Andrea Moretti e al gol – secondo consecutivo partendo dalla panchina – di Federico Superchi.

Alla Pacifica quando si guarda la graduatoria gli occhi brillano: dietro la Sorianese a 18 punti (e già stata a riposo) ci sono proprio i biancorossi a quota 15 in condominio con Borgo Palidoro e Palocco. A 14 Santa Marinella e Fregene Maccarese, quest’ultimo sconfitto 4-3 a Ronciglione.

Al 21’ la rete che sblocca l’incontro, con Moretti che ha raccolto un cross di Bevilacqua a ridosso dell’area piccola e ha insaccato dopo lo stop. Molto bello il raddoppio al 18’ della ripresa, con lo stesso centravanti che ha piazzato la palla sul palo dal portiere girandosi repentinamente in uno spazio ristrettissimo. Lo 0-3 al 49’ lo firma Superchi ma il merito, come ammette lo stesso tecnico Roberto Macaluso, va al classe 2004 Massimiliano Tagliani che dopo un’azione corale ha saltato il portiere e invece di tirare ha passato la palla al compagno. «L’aver servito il più facile degli assist al compagno denota lo spirito di squadra che regna nello spogliatoio – spiega l’allenatore – sebbene Tagliani fosse all’esordio stagionale. In generale, la partita è stata gestita con attenzione e pulizia con la squadra meno impaurita del passato e anzi con sicurezza e palleggio ci siamo ripresi quanto perso nelle giornate scorse. Senza qualche errore sarebbe potuta arrivare qualche altra rete». E adesso guardare la classifica è un vero piacere: «Il Tolfa gioca bene da inizio anno, ora si raccoglie quello che non si è raccolto prima. L’obiettivo resta quello della salvezza con crescita del gruppo. Però fa piacere vedersi lassù con sette punti nelle ultime tre gare con il rimpianto del pari di Palocco, sebbene arrivato su un campo difficile e terra battuta. Tuttavia la continuità è fondamentale per restare agganciati alla vetta». Macaluso conclude parlando dei giocatori: «Domani c’è allenamento ma sembra stiano tutti a posto, con Salvato, Bevilacqua e Nuti che finora hanno tirato la carretta. Serve uno sforzo fino a domenica facendo attenzione al Castel Sant’Elia, a quota zero, ma è avversario pericoloso»

Domenica torna in campo anche il Santa Marinella, ieri a riposo. Per i rossoblù trasferta sul campo del Fregene Maccarese.