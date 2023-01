Promozione: per il Tolfa vetta più vicina e oggi in Coppa Italia c'è il Futbol Montesacro • Terzo Binario News

Con il pari dell’Aranova anche il Santa Marinella accorcia sulla capolista

Grazie al pareggio dell’Aranova a Pescia, nell’ultima giornata di ritorno, si accorcia la classifica del girone A di Promozione, con le prime sei squadre raccolte in un fazzoletto di punti.

Ciò significa che il Tolfa è rimasto secondo mentre il Santa Marinella terzo: a variare sono soltanto i distacchi.

Le compagini locali hanno fatto bottino pieno: i collinari hanno espugnato Tarquinia (1-0) mentre i rossoblù allo stadio Fronti hanno avuto ragione del Casal Barriera (2-0). Poco per i biancorossi il tempo dei festeggiamenti: oggi infatti sono di nuovo in campo per gli ottavi di finale di Coppa Italia.

Si parte dal campionato, perché i collinari hanno espugnato il Bonelli – campo della formazione etrusca – grazie alla rete messa a segno da Damiano Pasquini al 12’ del primo tempo. Bella azione orchestrata da Pastorelli sulla fascia e assist perfetto per l’under tolfetano che ha realizzato la sua quinta rete stagionale e nel caso in questione valsa tre punti secchi in classifica. L’ex tecnico Andrea Pacenza, ora sulla panchina del Tarquinia, ha provato a chiudere gli spazi centrali tanto che gli ospiti hanno faticato a trovare gli spiragli per le imbucate e il gioco verticale. Però è bastata l’azione di Pasquini a far spostare l’ago della bilancia verso l’undici biancorosso. Come accennato il pareggio dell’Aranova ha portato questa compagine a 34 punti, con il terzetto composto dal Tolfa stesso, Ottavia e Romulea a inseguire tre lunghezze sotto. A questo proposito, parla mister Daniele Fracassa: «Vedere la squadra girare a 31 punti mi rincuora – spiega l’allenatore – perché significa disputare una stagione di vertice come era nelle attese. Paragonare lo scorso campionato a questo è impossibile perché è vero che racimolammo 37 punti ma noi e l’Anticaurelio marciamo a un ritmo diverso. Qui c’è tanto equilibrio e i punti ottenuti sono frutto di tanta fatica». Tarquinia è archiviata perché la sfida al Futbol Montesacro per l’andata degli ottavi di finale di Coppa Italia è alle porte: «Come dimostrato dalla semifinale della passata stagione, alla competizione infrasettimanale teniamo da matti. Tant’è vero che di cambi in formazione ce ne sono pochi, sebbene domenica prossima saremo di scena al Portuense sul campo del Grifone». Dunque l’allenatore sarà costretto a rinunciare a Michele Castaldo, per malessere di stagione e ad Omar Pastorelli, per dei guai ad un flessore. Quindi formazione più o meno fatta con Paniccia in porta, difesa composta da Pappalardo, Roccisano, Roscioli e Santi; mediana a due con capitan Mecucci e il rientrante Trebisondi, e poi da decidere alcuni ruoli dei tre avanzati: infatti dovrebbe esserci Belloni dall’inizio a destra con Liberati a sinistra e Pasquini rifinitore, con punta centrale Superchi. Si parte alle 15.

Resta agganciato alle prime anche il Santa Marinella, salito a quota 29 punti, in condominio con il Grifone. I tirrenici hanno liquidato il Casal Barriera con due gol in venti minuti: il primo di Peppe Tabarini su assist di Melara e raddoppio del classe 2004 Alessio De Angelis. Soddisfatto mister Nicola Salipante: «è stata una partita difficile, come lo saranno tutte da qui fino alla fine. Abbiamo incontrato un ostico Casal Barriera, ben allenato e organizzato, con giocatori importanti. Dopo i gol del primo tempo, nella ripresa siamo stati molto attenti, concentrati, attuando molto bene la fase difensiva e potevamo approfittare di qualche ripartenza, per allargare il divario. Tuttavia, sono molto felice perché non abbiamo subito gol e abbiamo portato a casa una vittoria molto importante».