Promozione, oggi si parte - Terzo Binario News

Il Tolfa ospita la corazzata Aurelianticoaurelio, Santa Marinella a Passoscuro, il Borgo San Martino esordisce a Montefiascone

Parte oggi il campionato di Promozione girone A 2021-2022 con tre compagini del comprensorio impegnate ovvero Tolfa, santa Marinella e Borgo San Martino. I biancorossi ospitano allo Scoponi l’Aurelia Antico Aurelio dalle 15.30, i rossoblù dalle 11 sono ospiti del Passoscuro e alla stessa ora i gialloneri esordiscono a Montefiascone.

Gli uomini di Daniele Fracassa attendono l’Aurelia Antico Aurelio, che non ha fato mistero di voler vincere il campionato per distacco. Il mister sarà privo di uno degli elementi più in forma del momento ovvero Gabriele Montironi che deve scontare una squalifica rimediata nella passata stagione e Roberto Verna. «Neanche Lorenzo urbani sta bene – aggiunge Fracassa – e in questo senso è pronto Fabio Marconi a vestire la maglia numero 2». Per il resto formazione fatta, con Nunziata in porta, centrali Roccisano e Stampigioni, con Del Prete altro esterno di difesa; capitan Mecucci, Gaudenzi e Savarino a centrocampo, Simone e Matteo Trincia con Belloni in attacco. Il tecnico dell’Aurelianticoaurelio è Cristiano Di Loreto (che militò nel Civitavecchia nella stagione ‘99-2000) appena subentrato a Claudio Fazzini, che sarà privo di Nicolò Rocchi davanti e l’altro ex nerazzurro Emiliano Leone in difesa. Arbitro Alessio Crescenzi di Viterbo.

Sul fronte santamarinellese, Nicola Salipante ha detto addio a Luca Di Meglio, che ha lasciato per problemi logistici. Assenti

Manuel Pagliuca e il 2001 Biferali per un infortunio al ginocchio, Davide Delogu ha ripreso ad allenarsi e si punta un attaccante under classe 2002. «Non piango sugli assenti – precisa perentorio l’allenatore – e chi ci sarà farà bene. Lo schema sarà il 4-3-3 e per otto undicesimi la squadra è fatta. I tre dubbi son o legati alle condizioni del campo che rischia di essere pesante. Senza rischiare e senza sbavature si può fare bene ma non firmo per il pari». In attacco il Passoscuro presenta una vecchia conoscenza del calcio nostrano ovvero il 36enne senegalese Papa Ndao.

Infine la matricola Borgo San Martino che in settimana ha ricevuto gli auguri del sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci per l’esordio di Montefiascone: «Farete un grande campionato, è la prima volta nella storia della città che una frazione può vantare una squadra in Promozione. Mi aspetto dei risultati significativi sia di classifica che di crescita». Per la formazione, Emiliano Bernadini ha dei dubbi a centrocampo.