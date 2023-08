Promozione: Il Tolfa cresce, il Santa Marinella punta su singoli • Terzo Binario News

Cosa hanno detto le amichevoli del fine settimana di Tolfa e Santa Marinella? Che i i collinari stanno pian piano trovando un loro assetto, mentre l’undici della Perla punta – attesa di un gioco corale da sviluppare – su individualità di spicco come capitan Melara, Tabarini, Tollardo e Gaudenzi.

Decisamente più rilassato mister Roberto Macaluso al termine dei 20 rigori calciati contro il Parioli nel memorial Vittorio Mesolella, giocato allo Scoponi, e terminato 1-1, rispetto al clima vissuto dopo Civitavecchia-Tolfa: «Nel primo tempo, per una buona mezz’ora siamo stati padroni assoluti del campo, creando occasioni e dominando il gioco.

È vero, quella vista dall’inizio è una formazione che si avvicina di molto a quella titolare, ma diverse aspetti vanno rivisti». Al di là della rete subita nella ripresa, con una difesa modificata negli uomini rispetto al primo tempo, diversi aspetti vanno rivisti: «Dopo aver segnato con Pastorelli su assist di Nuti, le energie hanno cominciato a venir meno e di conseguenza la squadra si è allungata, lasciando spazi troppo ampi fra i reparti.

E lo stesso è avvenuto a inizio ripresa. Questo aspetto però – prosegue l’allenatore – l’avevo messo in conto perché rientra nelle difficoltà che hanno i giocatori che ancora si conoscono poco. Però certo, aver creato tre occasioni limpide da gol con Superchi significa che arriviamo vicino alla porta avversaria, che siamo pericolosi e che dobbiamo migliorare in cattiveria. Ma magari succedesse sempre così, sarei contento anche durante la stagione».

Non sono soltanto le occasioni da gol ad aver soddisfatto Macaluso. Rispetto alla gara del Tamagnini, l’uscita dal pressing – anche se non asfissiante – del Parioli – in scioltezza, senza preoccupazione e con un frequente ribaltamento del gioco: «Sì, anche contro i nerazzurri ci era riuscito discretamente, sebbene la squadra di Eccellenza ci volesse schiacciare per recuperare palla subito. Contro i romani il giro-palla è andato bene, le uscite dal basso sono state efficaci e spesso a sinistra siamo andati via in velocità. Va applicato lo stesso lavoro anche sulla corsia opposta».

Le prossime amichevoli del Tolfa si disputeranno tutte alla Pacifica e vedranno i collinari affrontare il primo settembre il Borgo San Martino, il 6 settembre con la Maremmana di Montalto di Castro e infine il 9 settembre con l’Atletico Santa Marinella ovvero tutte compagini di Prima Categoria.

Sempre rimanendo alle prossime uscite, ci si sposta a Santa Marinella con i rossoblù che giocheranno domani pomeriggio a Roma contro il Grifone Calcio (Promozione, girone C), poi domenica contro l’Atletico Monterano (Prima Categoria) ad Allumiere. «Saranno uscite interessanti – spiega mister Emiliano Cafarelli – nelle quali servirà migliore la condizione atletica e affinare il lavoro tattico. I test poi sono di valore perché il Grifone gioca in Promozione come noi ed è squadra di vertice mentre l’undici di Canale, sebbene disputi la categoria inferiore, ha allestito una compagine per vincere. Ecco perché credo sarà interessante vedere all’opera il mio Santa Marinella, fermo restando che l’obiettivo è arrivare pronti al 17 settembre, per la prima di campionato del Fronti contro il Canale Monterano».