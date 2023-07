Promozione, il Tolfa chiude la porta con Luca Ciaccia dal Carbognano • Terzo Binario News

Il Santa Marinella ottiene il sì del 2004 Alessio Tranquilli e rinnova le cariche sociali

Il Tolfa blinda la porta con Luca Ciaccia mentre il Santa Marinella, dopo aver rinnovato le cariche societarie, si appresta a chiudere le ultime trattative mentre ha incassato il sì del classe 2004 Alessio Tranquilli, oltre a svariate riconferme di giocatori che hanno militato in rossoblù l’anno scorso.

In collina andava coperto un ruolo-chiave come quello del numero 1. La dirigenza ha scelto l’ex portiere 27enne del Carbognano. In difesa Marco Roccisano sarà il nuovo capitano mentre restano in biancorosso Paolo Santi e Giampiero Carolini, insieme agli altri under Damiano Pasquini, Nicolas Stefanini, Daniele Rosati, e Roberto Butuc. Poi ci sono i nuovi arrivi ovvero Gianluca Nuti e Mattia Ficorella dalla Academy Ladispoli, Marco Bevilacqua dal Santa Marinella, il 2004 Valerio Imperiale dal Civitavecchia oltre a Dario Pomponi, che veste nuovamente di biancorosso dopo un anno in nerazzurro.

Torna alla base dopo una stagione a Tarquinia Matteo Stefanini mentre capitan Alessio Mecucci e Simone Pappalardo si sono trasferiti al Castell’Azzara, compagine amiatina di Seconda Categoria toscana.

Un altro ex tolfetano come Luigi Trebisondi ha trovato l’accordo con il Pescia Romana. Alla rosa collinare al momento mancherebbe un centrale difensivo: fallito l’accordo per il ritorno di Gabriele Montironi, prosegue la caccia al giocatore.

In casa Santa Marinella, l’Assemblea Generale Ordinaria della società ha riconfermato il Direttivo uscente composto dal presidente Orazio Sanfilippo, Patrizio Gramegna è il vice; consiglieri Massimo Di Stefano e Venanzio Bravetti Venanzio con direttore sportivo Stefano Di Fiordo, il segretario è Luciano Varchetta e infine i dirigenti sono Stefano Ferri, Mario Giorgini, Stefano Maggi e Marco Murgia. Nella seduta, «oltre ad approvare il bilancio finale e a sottolineare la positività della stagione calcistica – scrivono dal sodalizio – si è parlato della squadra di mister Emiliano Cafarelli e della possibilità di disputare un campionato di rilievo. Il nuovo Direttivo auspica che tifosi e simpatizzanti sottoscrivano la tessera da socio ordinario, con ingresso gratuito a tutte le manifestazioni dell’Ivano Fronti; la tessera socio tifoso, legata solo alla Promozione e infine aderiscano alla cena sociale del 15 luglio». In tema mercato, arrivato dal Nuova Pescia Romana il classe 2004 Alessio Tranquilli e conferme di Samuele Pangi, Lorenzo Scudi, Francesco De Santis e Francesco Cuomo.