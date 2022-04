Promozione, il Tolfa attende di conoscere l'avversaria di Coppa - Terzo Binario News

Per Borgo San Martino e Santa Marinella le ultime giornate possono consolidare le rispettive posizioni

In Promozione, un squadra è in corsa per secondo posto ed è in competizione nella semifinale di Coppa Italia; una lotta – a sorpresa – dal quarto e l’ultima è a due passi dalla salvezza matematica ma può che dirsi soddisfatta per la stagione disputata. Nell’ordine Tolfa, Borgo San Martino e Santa Marinella sono in corsa, con i collinari che – viste le premesse di inizio stagione – più avanti delle altre.

Forse la Coppa non era un obiettivo iniziale della squadra di Daniele Fracassa ma lo è diventato cammin facendo. L’approdo in semifinale non basta per accedere in Eccellenza e non basta neanche la vittoria in finale, almeno formalmente. Ma essere fra le quattro migliori della regione è un vanto per l’undici della Pacifica: «Al momento siamo curiosi di sapere quando avverrà il sorteggio – commenta l’allenatore – e, sebbene la data». Le altre tre contendenti sono Fonte Meravigliosa (terzo nel girone C), Atletico Morena (quinto nel girone D) e il Monte San Biagio (primo nel girone E) ma su questo, Fracassa è fatalista: «Alla fine, chi capita capita è indifferente. Le squadre che arrivano a questo punto hanno un livello alto e noi ci arriviamo carichi». Si giocherà in gare di andata e ritorno e nella prima sfida mancherà Lorenzo Urbani: era in diffida e, ammonito contro lo Sporting Montesacro, salterà il primo incontro. «Ma ora si pensa solo al campionato, con due gare allo Scoponi rispettivamente contro Pianoscarano e Carbognano. Si devono fare sei punti e, complessivamente, nelle ultime sei giornate quattro le giochiamo alla Pacifica. Il momento è buono, c’è entusiasmo e ci alleniamo forte. La presenza agli allenamenti è numerosa c’è voglia e io ho l’imbarazzo della scelta. Prevedo alcune rotazioni così da tenere tutti sulla corda perché nessun obiettivo viene tralasciato» conclude Daniele Fracassa.

Nel frattempo, il Borgo San Martino resta in agguato. Espugnata Soriano, il secondo posto dei tolfetani è a un passo. Due, per la precisione e una lunghezza avanti c’è il Fregene Maccarese. Insomma i gialloneri possono raggiungere un obiettivo tanto prestigioso quanto inatteso e domenica attendono il Canale di Riccardo Sperduti, in ripresa nelle ultime settimane.

Infine il Santa Marinella. I rossoblù hanno perso in casa con la capolista Antica Aurelio sfiorando l’impresa e giocando una seconda metà di gara di livello assoluto. È da qui che Nicola Salipante deve ripartire e la visita al Borgo Palidoro serve a consolidare quelle certezze acquisite. All’andata un rigore nel finale sotto il diluvio diede il successo ai santamarinellesi.