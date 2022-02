Promozione, il Santa Marinella domani ospita il Pescia Romana - Terzo Binario News

Se la corsa verso il podio è compromessa, almeno si può evitare che dal basso arrivi la pressione dalle squadre che inseguono. Per questo domani il Santa Marinella deve battere il Nuovo Pescia Romana, così da dimostrare di valere la posizione di vertice occupata. Non solo: vincere potrebbe valere l’aggancio al quarto posto, a quota 29 in condominio con il Borgo San Martino.

Si gioca alle 11 allo stadio Fronti, nel recupero dell’ultima giornata di andata del girone A di Promozione, con altre quattro gare in programma (nessuna delle quali però interessa direttamente i rossoblù) mentre da domenica 13 febbraio si riparte a organico completo con la prima giornata di ritorno.

Gli uomini di Nicola Salipante in settimana si sono allenati a ranghi completi, con l’ultima seduta di ieri disputata proprio nell’impianto di casa. Raduno nel pomeriggio in via delle Colonie – in attesa che vengano montati i nuovi illuminatori a led per effettuare gli allenamenti in notturna – per entrare prima possibile in clima-partita. Torna disponibile Alessio Gallitano, che ha scontato il turno di squalifica, mentre potrebbe esserci l’esordio del classe 2002 Marco Caleffi. Nel trio d’attacco c’è il ballottaggio fra Fabrizio Melara e Davide Cedeno, con quest’ultimo che rischia di partire dalla panchina a meno che il sacrificato non sia l‘under Francesco Cuomo. Ricapitolando: Pancotto andrà in porta, Zerilli e Caleffi larghi, De Angelis e Gallitano centrali; in mezzo il trio composto da capitan Trebisondi con De Santis, e Cuomo, davanti Melara o Cedeno con Belardinelli e Pagliuca. «Quella di domani è l’ultima occasione per rimanere attaccati al treno delle prime – dice Trebisondi – e va sfruttata al massimo. Dipende solo da noi, dalla voglia che abbiamo di continuare a disputare un campionato di vertice come fatto finora. Però attenzione: il girone di ritorno è un’altra stagione rispetto all’andata perché le squadre nel frattempo si sono rinforzate e quindi mutano gli equilibri». E l’attenzione serve perché l’undici della frazione montaltese non è nuovo a scherzi quando gioca in trasferta: ne sa qualcosa il Tolfa secondo della classe, battuto allo Scoponi 1-0 e non è un caso neanche che proprio lontano dalle mura amiche abbia costruito le sue fortune visto che cinque delle sette vittorie totali sono arrivate lontano da casa.

A dirigere la gara di domani sarà Fabrizio Battaglia di Albano Laziale, assistito da Stefano Petrella, anch’egli di Albano Laziale, e Roberto Torricelli di Roma 1.

Alessio Vallerga