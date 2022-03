Promozione, il Borgo San Martino contro la capolista Antica Aurelio - Terzo Binario News

Tolfa a Soriano, il Santa Marinella ospita il Montefiascone

È il Borgo San Martino oggi ad essere impegnato nella sfida più importante della quinta giornata.

Infatti i gialloneri di Cerveteri scenderanno in campo alle 11 contro la capolista Antica Aurelio.

Si tratta di un prima contro terza – distanti sei punti, con in mezzo il Tolfa – che può indirizzare il prosieguo del girone di Promozione.

Lo stesso Tolfa secondo della classe alle 15 sarà di scena al Celso Perugini di Soriano per rimanere in scia, visto il distacco dai romani salito a 4 punti (47 punti contro 43) ma la sfida si presenta delicata. Infine il Santa Marinella alle 11 ospita il Montefiascone ma per entrambe le compagini la classifica al momento si presenta tranquilla: i rossoblù sono settimi con 30 punti, i falisci decimi a 24.

Il Borgo San Martino si presenta all’appuntamento dell’Urbetevere al completo, forte soprattutto del fatto che da perdere, gli uomini di Emiliano Bernardini non hanno niente. «Sarà un successo a prescindere – spiega l’allenatore – perché possiamo divertirci senza pensieri. Giocheremo in modo propositivo e visto che siamo terzi proveremo a fare ancora meglio. I festeggiamenti del Borgo potranno iniziare ufficialmente appena la salvezza sarà matematica».

Contro la Sorianese, i collinari possono solo vincere per continuare a insidiare l’Antica Aurelio in testa alla classifica. Mister Daniele Fracassa si presenta con gli stessi giocatori che hanno giocato mercoledì sperando di poter recuperare in difesa Marco Roccisano, così da far tornare capitan Alessio Mecucci nel suo ruolo naturale di centrocampista.

Infine il Santa Marinella, che contro il Montefiascone sarà ancora in emergenza sul fronte formazione. L’allenatore Nicola Salipante deve far fronte alle assenze pesanti di Fabrizio Melara, Alessio Gallitano e Lorenzo Scudi, con Giordano Belardinelli acciaccato e capitan Luigi Trebisondi reduce dall’influenza.