Promozione, domani supersfida per il Santa Marinella • Terzo Binario News

Rossoblù al Paglialunga ospiti del Fregene, il Tolfa allo Scoponi contro il fanalino Castel Sant’Elia

Per il Tolfa è l’ultima tappa di un periodo forsennato di partite; per il Santa Marinella una gara che serve ad accorciare la distanza con le prime della classe.

Domani le due compagini locali di Promozione scendono in campo per la nona giornata di andata nel girone A, con una differenza non a poco.

Fra Coppa Italia e infrasettimanali di campionato, i collinari hanno giocato sei gare in due settimane; i rossoblù invece mercoledì hanno riposato potendo così recuperare energie in vista di domani.

E dunque, le gare in programma sono Fregene-Maccarese contro Santa Marinella e Tolfa-Castel Sant’Elia. La prima partita è fissata per le 11 al Paglialunga di Fregene, l’altra alle 14.30 allo Scoponi.

Mister Emiliano Cafarelli non nasconde che il mercoledì di riposo è capitato al momento e nel contesto giusto: «Stare fermi – spiega – ha permesso di recuperare e allenarci e, rispetto alla pausa di domenica, non fa perdere il ritmo-gara. Infatti così non restiamo fermi 14 giorni fra una gara e l’altra. Sì, è stata una piccola fortuna». Da osservatore interessato, Cafarelli sottolinea come si tratti di «un girone tirato, che sarà equilibrato fino alla fine con tante squadre dello stesso livello e senza lo strappo di nessuno in avanti Ci sono compagini poco quotate ma ben organizzate tipo Palocco e Palidoro come anche lo stesso Ronciglione che forse noi abbiamo fatto apparire meno forte di quanto non fosse realmente. Il Fregene è una buona squadra, versatile, con giocatori interessanti anche giovani e stanno facendo un campionato importante. Nel confronto di Coppa facemmo fatica mentre contro il Ronciglione ho visto la “mia” squadra, il tipo di calcio che intendo io sia come aggressività che come volume di copertura del campo, costruzione e sviluppo. È stata una soddisfazione e spero sia l’inizio di un ciclo, sapendo che ci vogliono tempo, fiducia e risultati ma i ragazzi stanno capendo. Finora in casa siamo quasi perfetti, in trasferta va rivisto qualcosa e quella di domani è gara importante». In formazione torna a disposizione capitan Fabrizio Melara mentre l’interrogativo è su Mauro Catracchia, affaticato. «Finora abbiamo subito gol solo da palle inattive, dobbiamo migliorare sulle disattenzioni ma avere il miglior attacco fa piacere. Questo tipo di gioco non ammette pause mentali», la conclusione di Emiliano Cafarelli.

In casa Tolfa, come ha ribadito più volte mister Roberto Macaluso, questa è l’ultima tappa di un tour de force pesante per i collinari, non certo abituati a giocare due gare a settimana. Ad oggi il bilancio è buono, ma come sottolineato dall’allenatore «questa partita chiude un trittico in cui dobbiamo fare 9 punti. Finora ne son arrivati sei, serve stringere i denti per domenica così poi da preparare al meglio il successivo confronto di Cerveteri e il ritorno di Coppa In casa dell’Ottavia». Questo significa che la formazione vedrà probabilmente l’impiego dello stesso undici che mercoledì ha rifilato tre reti alla Duepigrecoroma. Il Castel Sant’Elia è una neopromossa che occupa l’ultimo posto in classifica con zero punti al proprio attivo.