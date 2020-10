Promozione: derby fra Tolfa e Csl, Santa Marinella a Canale Monterano - Terzo Binario News

Seconda giornata di Promozione ed è derby alla Cavaccia con Tolfa-Csl dalle 15.30; alle 11 a Canale Monterano sfida tosta per il Santa Marinella, ospite di una delle pretendenti alla vittoria del girone A.

I biancorossi, ospiti di Allumiere almeno fino a fine mese, devono riscattare il passo falso inatteso di Attigliano contro il Bomarzo; i civitavecchiesi la sconfitta di Canale e il filo rosso che unisce le formazioni è la volontà degli allenatori nel vedere una reazione caratteriale nelle rispettive squadre. Sul fronte tolfetano, è la prima gara interna.

Ad Allumiere si gioca a porte chiuse e l’impianto è ormai familiare ai tolfetani, che ci si allenano ormai da mesi. Per Andrea Pacenza serve subito un cambio di rotta istantaneo “altrimenti si retrocede – scherza il tecnico – un cambio di passo mentale e poi secondariamente va migliorata la confidenza con il modulo. Senza cattiveria non c’è tattica che tenga. Le prime due partite ufficiali ce l’hanno fatto capire che senza mordente nei dilettanti è impossibile vincere>.

In formazione dovrebbero tornare disponibili Compagnucci e Cascianelli. “Il 3-5-2? Si prosegue ma non è un dogma. Se necessario si cambia ma credo sia adatto ai giocatori>. Intanto c’è un ulteriore ingaggio, quello del difensore classe 1997 Alessio Mancini proveniente dal Valentano. “Non mi fido della Csl, vuole reagire e possiede buone individualità. Nessuna è facile, la differenza la fa la qualità> conclude Pacenza. L’undici iniziale potrebbe essere composto da Nunziata, Montironi, Cornacchia e Stampigioni; in mezzo Mercuri, Mecucci, Morasca, Campari e Maccarini, davanti Superchi e Compagnucci.

E proprio dal fronte civitavecchiese, arriva la conferma dell’assenza prolungata per D’Orinzi che costringe i rossoblù a tornare sul mercato. “Siamo in cerca di due pezzi – ammette mister Alessandro Pallassini – di cui uno è un under peraltro difficilissimo da reperire. L’altro un giocatore d’esperienza>. Oggi qualche rinuncia in campo: . In campo Di Marco, Novello, Pappalardo, Peveri, Galli, Gibaldo, Saraceno, Quinti, Brutti, Carru e Lanari.

A Canale mister Gabriele Dominici e il suo Santa possono dar seguito al buon momento attuale sebbene il Vcanale punti a vincere. “Castelletti ha un polpaccio dolorante ma ce la dovrebbe fare> dice Dominici che rimetterà in campo l’undici di domenica scorsa con Sanfilippo, La Morgia, Caleffi, Iacovella, Castelletti, Remondi, Paraschiv, Trebisondi, Pranzetti, Di Meglio Camboni.