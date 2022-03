Promozione: a Santa Marinella arriva il Borgo San Martino, il Tolfa ospite del Pescia - Terzo Binario News

Un derby e una sfida delicatissima nella settima giornata del girone A di Promozione. Il derby è fra Santa Marinella e Borgo San Martino mentre il Tolfa è ospite del Nuovo Pescia Romana. Entrambe le gare iniziano alle 11.

Allo stadio Ivano Fronti la sfida più succosa, nella quale si affrontano due compagini di alta classifica, una delle quali (il Borgo) è secondo con 44 punti alle spalle della capolista Antica Aurelio in condominio con il Tolfa, a -9 dalla vetta. I rossoblù invece è quinto con 36 punti e va caccia di quei punti che servono per chiudere definitivamente il discorso legato alla salvezza.

All’appuntamento le due compagini arrivano dopo qualche buon risultato. I santamarinellesi, dopo un periodo altalenante, hanno ripreso a marciare mentre l’undici cerite attraversa un periodo di forma interrotto solo dalla sconfitta presso l’Urbetevere contro la capolista. Ad arrivare all’appuntamento odierno in difficoltà sono i rossoblù di casa, che devono rinunciare a diversi elementi come sottolinea il tecnico Nicola Salipante: «Serviranno agonismo elevato e un margine di errore basso per vincere. Stimo il Borgo, che merita la seconda piazza, in rosa presenta giocatori importanti specie davanti e in mediana. Noi per vincere dovremo essere aggressivi e fluidi, giocando a viso aperto per dare continuità ai nostri risultati»

Ancora guai di formazione per il Santa Marinella, con De Santias e Pagliuca ancora squalificati il portiere Pancotto positivo. Forse Melara almeno andrà in panchina per essere utile a gara in corso.

A Montalto di scena il Tolfa contro il Pescia Romana. I collinari sono reduci da tre gare senza vittorie, l’Antica Aurelio è scappato via e bisogna subire l’assedio del Borgo San Martino. Obbligatorio fare risultato, tenendo le antenne dritte e sintonizzate su via delle Colonie, anche se la compagine di Daniele Fracassa dovrà ancora rinunciare al difensore Marco Roccisano. Serve una prestazione di qualità e soprattutto di attenzione, per evitare – come successo contro il Canale, di sperperare quanto di buono si riesce a fare.