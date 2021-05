"Progetto per Ladispoli, plurale ed inclusivo, sostenibile e a impatto zero" - Terzo Binario News

Lo propongono Italia in Comune Ladispoli, Azione Ladispoli, Italia Viva Ladispoli, P. S. I. Ladispoli

“Abbiamo provato ad osservare Ladispoli, la Cittadina in cui tutte e tutti noi viviamo.

Abbiamo tentato di farlo con e da punti di vista diversi, come diverse sono le nostre radici culturali.

Con sguardi attenti, osserviamo una Cittadina con un insieme di risorse e potenzialità sociali, ambientali, culturali, economiche, poco o addirittura per nulla sfruttate.

Ladispoli è una Cittadina che ormai da anni vive una metamorfosi che sta declinando la vocazione turistica in piccola metropoli urbana e residenziale, che ha visto in pochi anni un aumento vertiginoso della popolazione residenziale determinato da un incremento esponenziale di abitazioni, motivato da diversi fattori tra cui l’invivibilità delle grandi Città unita a condizioni di criticità economica.

Il boom demografico non ha avuto però, la giusta attenzione delle classi dirigenti nell’affrontare complessivamente un tema così importante e negli anni, è aumentato vertiginosamente il divario tra il numero di abitanti, edifici residenziali e servizi.

Sempre di più: servizi sociali, infrastrutturali, spazi pubblici e parchi, soffrono una situazione legata alla “sostenibilità ambientale e sociale”

Il nostro progetto per Ladispoli – plurale ed inclusivo – nasce proprio da questo, dalla necessità di trasformare la nostra Cittadina con una visione legata alla SOSTENIBILITA’.

Cos’è una CITTA’ SOSTENIBILE AD IMPATTO ZERO?

Iniziamo affermando che si tratta di un progetto certamente coraggioso ed ambizioso quanto necessario per la nostra Cittadina.

Un’idea, che muovendo in “direzione ostinata e contraria” vuole essere necessariamente diversa ed al tempo stesso attuabile, dunque sincera.

La “sostenibilità” in un Città, è la ricerca degli strumenti per costruire un futuro urbano per realizzare modelli sostenibili che possano diventare dei laboratori per il cambiamento che nella nostra idea non è perimetrato esclusivamente a temi ambientali.

Dunque la sostenibilità, considerata come tema centrale della nostra agenda Politica, è lo strumento che declinerà gli argomenti politici determinanti quali: urbanistica, servizi sociali, ambiente, pubblica istruzione, cultura, turismo e commercio, in tale direzione, la, dove IMPATTO ZERO rappresenta l’obbiettivo finale, raggiungibile o meno, in un lasso di tempo più o meno lungo, da una programmazione ed un progetto ben determinati e che muovano nella giusta direzione.

Questa è la grande scommessa!

Ci impegniamo a dare piena e autonoma rappresentanza politica ai temi della qualità ambientale ed ecologica, della valorizzazione del patrimonio culturale di Ladispoli, materiale e immateriale, dell’equità sociale, in quanto valori e bisogni di riferimento di un numero crescente di cittadini, delle parti sociali e delle imprese; ci ispiriamo in ogni sua azione, anche istituzionale, ai principi della legalità, della trasparenza, dell’ecologia della politica, a quelli fondamentali della democrazia e di tutte le libertà civili, politiche e religiose, rifiutando ogni forma di razzismo e discriminazione, promuovendo la partecipazione attiva delle donne e degli uomini alla politica ambientale ed ecologica, riaprendo la partita della lotta contro le disuguaglianze.

Per farlo serve un progetto innovativo e coraggioso che tenga insieme la questione ambientale e sociale e determini un nuovo modello di sviluppo sostenibile per la nostra Ladispoli.

Per ottenere risultati equi in questa direzione, è necessario muovere elaborando:

– un bilancio comunale determinato da scelte politiche che tengano conto delle misure necessarie, non di scelte tecniche come ormai è consuetudine, senza tenere conto delle necessità.

– un grande piano dedicato alla mobilità sostenibile, per ridurre la congestione del traffico, tramite strumenti che incentivino la pedonalità, la ciclabilità, gli spazi pubblici, le aree verdi e culturali.

– costruire un turismo sostenibile che dia centralità alle importanti aree ambientali e culturali della nostra Cittadina e che rivalutandole, dia centralità alle stesse.

– chiudere la variante del P.R.G. aperta da anni tentando di limitare ad una approssimazione pari allo zero nuove cubature tramite una visione sostenibile ed ecologica della nostra Cittadina ed adottando un nuovo regolamento edilizio fondato su bioedilizia e bioarchitettura.

– restituire la centralità politica ed amministrativa ai servizi sociali, tornando a considerarli strumento imprescindibile per accorciare la forbice delle disuguaglianze sociali e delle estreme povertà, partecipando e costruendo strumenti (anche finanziati) mai attuati, messi a disposizione dalla Regione Lazio, lo Stato, l’Europa.

– Realizzazione di una struttura competente in grado di partecipare ai bandi Europei, Statali e Regionali.

– Grande attenzione alle questioni ecologica e culturale, rivalutando, riconvertendo e creando, aree aggregative pubbliche, centri culturali, aree verdi, alberature, unitamente a progetti e percorsi culturali, sociali ed ambientali itineranti, che tengano conto in maniera particolare delle periferie.

Promozione ed incentivazione alle energie rinnovabili muovendo nella direzione di una importante riconversione energetica ed ecologica in maniera più ampia.

A questa “pagina da scrivere” plurale ed inclusiva, nella sua unicità, hanno aderito:

Italia in Comune Ladispoli, Azione Ladispoli, Italia Viva Ladispoli, P. S. I. Ladispoli