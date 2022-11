Progetto Bosco di Valcanneto, incontro con la sindaca Gubetti: le associazioni propongono un tavolo di coordinamento • Terzo Binario News

“Si è svolto nella mattinata di lunedì 7 novembre u.s. l’incontro per delineare una prima dichiarazione di intenti in merito al “Progetto Bosco di Valcanneto”.

Per l’amministrazione comunale erano presenti il Sindaco Gubetti, il Vice Sindaco Battafarano, l’assessore Appetiti, il Consigliere Mastrandrea e, collegato in VDC, il Segretario Comunale Daniela Ventriglia.

Per la parte delle Associazioni erano presenti oltre, al Comitato di Zona Valcanneto, anche “Scuolambiente”, “Amici del Bosco” e il Gruppo Scout “Agesci Cerveteri 1”.

Dall’incontro indetto dall’Amministrazione comunale, a seguito delle richieste di confronto avanzate dalle singole Associazioni nel mese di settembre 2022 e finalizzate a rappresentare la necessità di valorizzare, proteggere e preservare il nostro “Polmone verde”, è emersa la volontà comune di creare un tavolo di coordinamento per definire un protocollo di intesa che circoscriva puntualmente le azioni e le iniziative da intraprendere da parte dell’Amministrazione comunale in stretta collaborazione con le singole Associazioni del territorio.

Tutti i partecipanti sono stati concordi sull’opportunità di elaborare una proposta operativa da condividere e definire in tempi brevi, al fine di avviare concretamente un “Progetto Bosco” già entro la fine dell’anno.

Daremo aggiornamenti sugli sviluppi”.

CdZ Valcanneto