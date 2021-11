"Profumi&Sapori d'autunno", la festa domani a Trevignano - Terzo Binario News

Una meravigliosa festa autunnale a Trevignano Romano. Domani, domenica 21 novembre, in scena “Profumi&Sapori d’autunno”, manifestazione giunta con grande successo alla sua VIII edizione.

Come in ogni festa che si rispetti, non mancheranno degustazioni di prodotti tipici, olio, vino, castagne, formaggi, e poi mercatini di artigianato, laboratori creativi e intrattenimento musicale.

L’iniziativa è promossa dall’Amministrazione comunale, insieme all’Associazione Festeggiamo Trevignano e la APT Trevignano Romano.