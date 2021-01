Profili di Tolfa: raffigurazione stilizzata in continuità della Rocca, del Cavallo, della Catana e del paese - Terzo Binario News

A Tolfa, su via Roma, è stata inaugurata l’installazione artistica “Profili di Tolfa”. Si tratta di un’opera che si inserisce in un contesto evolutivo delle iniziative che l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Landi da tempo sta portando avanti per valorizzare le sue tradizioni e coniugarle con gli attuali processi culturali e artistici della società contemporanea.

L’opera susciterà sicuramente interesse e curiosità da parte di cittadini e visitatori in considerazione della sua originalità. Fondamentale la sintesi di intenti e di operatività tra il Comune di Tolfa e E-Distribuzione che ha permesso la riqualificazione del palazzo ‘Ex SVE – società Volsinia di elettricità’ (oggi cabina elettrica Enel che fornisce energia elettrica al paese) e l’installazione della struttura realizzata da una importante società di promozione turistica.

La raffigurazione stilizzata in continuità della Rocca di Tolfa, del Cavallo, della Catana e di una rappresentazione di Tolfarte sono l’espressione attuale e futura della Città di Tolfa.

L’opera, lunga circa 5 metri; è stata realizzata in un unico pezzo di alluminio sagomato al laser e retroilluminato a led.

Alla inaugurazione presente, oltre al Sindaco e alcuni amministratori, l’ingegner Elena Cavallo Responsabile della Zona di Civitavecchia – Viterbo.